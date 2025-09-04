Ankara Büyükşehir'den 940 bin metrekarelik dev proje

ABB, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan AOÇ arazisinde dev bir projeyi hayata geçirdi. Ankara’nın merkezindeki 940 bin metrekarelik atıl alanda doğa ve eğlencenin bir araya geldiği “Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi”, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te halkın ziyaretine açılacak. Parkın resmi açılışı ise 29 Ekim 2025’te Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında yapılacak.

YAVAŞ: “ATATÜRK’ÜN MİRASINI GELECEĞE BİRLİKTE TAŞIYALIM”

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla tüm Ankaralıları parka davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’mızın kalbinde, Atatürk Orman Çiftliği’nde hayata geçirilen Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi, kapılarını açıyor. Doğayla iç içe, çocuklarımız için eğlenceli ve öğretici alanlar, yüzlerce hayvan türü, oyun parkurları, mesire alanları ve daha niceleriyle Ankaralıları bekliyor. Halka Açılış: 6 Eylül, Saat 14.00. Resmi Açılış: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, büyük bir coşkuyla! Tüm hemşehrilerimizi, çocuklarımız için modern, güvenli ve doğa dostu bir yaşam alanı olarak tasarlanan bu eşsiz parkın açılışına davet ediyoruz. Gelin, çocuklarımızla birlikte hem öğrenelim hem eğlenelim; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını geleceğe birlikte taşıyalım” ifadelerini kullandı.

AOÇ’NİN TARİHİ VE DOĞAL DOKUSU KORUNDU

ABB, AOÇ’nin tarihi ve doğal dokusunu koruyarak hayata geçirdiği projede, 400 bin metrekare çim alan, 250 bin çalı ve 17 bin ağacı toprakla buluşturdu. Atatürk’ün doğayla uyumlu kalkınma vizyonunu yaşatan projede, çocuklar ve aileleri için “Evcil Hayvanlar Parkı, oyun, piknik ve dinlenme alanları, sera kafe, meyve ve koku bahçeleri, çim tepe, bilim oyunları, spor sahaları, kaykay alanı, mini golf, engelsiz oyun parkı, su oyunları, macera parkuru, hobbit evi, Dijital Hayvanat Bahçesi ile konser, sergi, şenlik ve etkinlik alanları” yer aldı.

DOĞA VE EĞLENCENİN YENİ MERKEZİ

Evcil Hayvanlar Parkı, “deve kuşu, su kuşları, zebra, lama, kuğu, alageyik, kedi, at, deve, cüce keçi, tavşan, ördek, kaz, tavuk, sülün, midilli, alpaka, flamingo, kızıl geyik, valabi, maymun ve Ankara keçisi” gibi hayvanlara doğal yaşam adalarıyla ev sahipliği yapacak. Ayrıca çocuklar için yapılan özel mini hayvanat bahçesi, küçük ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Bisiklet yolları ve gezinti alanlarının da yer aldığı park, Ankara’nın kalbinde doğa, eğlence ve sosyal yaşamın yeni merkezi olacak.