Ankara Büyükşehir'den açık hava sinema etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Volkswagen Dayanışma Derneği (Volksder) iş birliğinde Araplar Sosyal Tesisinde kalan depremzede vatandaşlar için Altınpark’ta “Açık Hava Sinema” etkinliği düzenlendi. Rengarenk 47 Vosvos’un sergilendiği etkinlikte, yaklaşık 300 depremzede vatandaş Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Tosun Paşa ile nostalji yolculuğu yapma imkânı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Volkswagen Dayanışma Derneği (Volksder) iş birliğiyle Araplar Sosyal Tesisi’nde kalan depremzede vatandaşlar için Altınpark’ta “Açık Hava Sinema” etkinliği düzenlendi.

300 DEPREMZEDE VATANDAŞ KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİ

Rengarenk 47 Vosvos’un sergilendiği etkinlikte, yaklaşık 300 depremzede vatandaş Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Tosun Paşa ile nostalji yolculuğu yapma imkânı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenledikleri sinema etkinliği ile ilgili bilgi veren Ankara Volkswagen Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Gültekin, “Mamak bölgesinde Büyükşehir tarafından depremzedeler ağırlanmaya devam ediyor. Bugün oyuncaklarımızı, hediyelerimizi dağıtıyoruz. Onlara güzel bir anı bırakmak istiyoruz. Sinema gösterisini radyo frekans yayını ile arabadan da izleyebiliyorlar. Büyükşehir Belediyesi bize büyük bir destek verdi. Biz de bu sayede vatandaşları eğlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

ÇOCUKLARA OYUNCAK VE İKRANLAR DAĞITILDI

Sevimli palyaçolar ise çocuklara boyama kitabı, boya kalemi, balon, mısır, şekerleme ve birbirinden çeşitli oyuncaklar dağıttı.

Etkinliğe katılan depremzede vatandaşlar duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Celal Yorulmaz: “Hatay’dan geldik. Bizi misafirhanede ağırlıyor Büyükşehir Belediyesi. Sağ olsunlar hafta sonları bize etkinlikler düzenliyorlar. Güzel imkânlar sunuluyor bize. Bizim morale ihtiyacımız var. Ufak şeylerle de mutlu olabiliyoruz. Böyle çalışmaların devamını diliyoruz.”

-Nesrin Dede: “Benim burada ilk etkinliğim. Bize motive sağlıyor. Acımızı unutuyoruz, çocuklar için çok etkili oluyor.”

-Figen Dede: “Sinemayı ve palyaçoyu çok seviyorum. Heyecanlıyım burada olmaktan. Arabaları da görünce çok sevindim.”