Ankara Büyükşehir'den AGS-KPSS Genel Tekrar Kampı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) öğrenci dostu Başkent için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Benim Hocam Yayıncılık arasında yapılan iş birliğiyle gerçekleştirilen “AGS-KPSS Genel Tekrar Kampı” programı başladı.

“GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Alanlarında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler, Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda 4 Temmuz’a kadar sürecek.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, ücretsiz olarak düzenlenen eğitim kampına 2 binden fazla başvuru alındığının altını çizerek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite eğitimlerini tamamlamış olan öğretmenlerimizi girecekleri AGS öncesinde desteklemeye devam ediyoruz. Girecekleri bu sınavda gençlerimizin yanındayız” diye konuştu.

Benim Hocam Yayıncılık Kurucusu Ramazan Yetgin ise ABB ile iş birliklerinin in devam ettiğini ve KPSS ile YKS’den sonra üçüncü kez genel tekrar kampı düzenlediklerini belirterek şunları söyledi söyledi:

“Akademi Giriş Sınavı, öğretmen arkadaşlarımızın devlet memurluğuna direkt olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na atanma sınavı. Sınava da az bir zamanları kaldı. Amacımız son genel tekrarlarını yaparak özellikle son bir yılda öğrendiklerini onlara tekrar hatırlatmak istiyoruz.”

ADAYLARDAN ABB’YE TEŞEKKÜR

Düzenlenen eğitim kampı için ABB’ye teşekkür eden adaylar düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

- İrem Yıldırım: “Kampta daha önce bilmediği yeni şeyler öğreniyorum. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum.”

- Harun Kırış: “Bu sistem yeni geldi. Biz de merak içindeyiz, sınava ilk kez gireceğiz. Arkadaşlarımız çok çalıştı, inşallah güzel geçer. Hocalarımıza da çok teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyesi’ne de çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bilgilerimizi görelim, genel tekrar olsun diye Bursa’dan geldim.

-Berat Turgut: “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Benim Hocam kanalını Youtube’dan izliyorduk fakat bu şekilde yüz yüze ve canlı şekilde soru sormak çok güzel oldu. Maarif model de yeni olduğu için de çok fazla bilmiyorduk. Bu kamp bize büyük katkı sundu.”