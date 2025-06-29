  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir'den AGS-KPSS Genel Tekrar Kampı

Ankara Büyükşehir'den AGS-KPSS Genel Tekrar Kampı

Ankara Büyükşehir'den AGS-KPSS Genel Tekrar Kampı
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) öğrenci dostu Başkent için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Benim Hocam Yayıncılık arasında yapılan iş birliğiyle gerçekleştirilen “AGS-KPSS Genel Tekrar Kampı” programı başladı.  

“GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Alanlarında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler, Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda 4 Temmuz’a kadar sürecek. 

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, ücretsiz olarak düzenlenen eğitim kampına 2 binden fazla başvuru alındığının altını çizerek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite eğitimlerini tamamlamış olan öğretmenlerimizi girecekleri AGS öncesinde desteklemeye devam ediyoruz. Girecekleri bu sınavda gençlerimizin yanındayız” diye konuştu.

Benim Hocam Yayıncılık Kurucusu Ramazan Yetgin ise ABB ile iş birliklerinin in devam ettiğini ve KPSS ile YKS’den sonra üçüncü kez genel tekrar kampı düzenlediklerini belirterek şunları söyledi söyledi:

“Akademi Giriş Sınavı, öğretmen arkadaşlarımızın devlet memurluğuna direkt olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na atanma sınavı. Sınava da az bir zamanları kaldı. Amacımız son genel tekrarlarını yaparak özellikle son bir yılda öğrendiklerini onlara tekrar hatırlatmak istiyoruz.”

ADAYLARDAN ABB’YE TEŞEKKÜR

Düzenlenen eğitim kampı için ABB’ye teşekkür eden adaylar düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

- İrem Yıldırım: “Kampta daha önce bilmediği yeni şeyler öğreniyorum. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum.” 

- Harun Kırış: “Bu sistem yeni geldi. Biz de merak içindeyiz, sınava ilk kez gireceğiz. Arkadaşlarımız çok çalıştı, inşallah güzel geçer. Hocalarımıza da çok teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyesi’ne de çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bilgilerimizi görelim, genel tekrar olsun diye Bursa’dan geldim.

-Berat Turgut: “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Benim Hocam kanalını Youtube’dan izliyorduk fakat bu şekilde yüz yüze ve canlı şekilde soru sormak çok güzel oldu. Maarif model de yeni olduğu için de çok fazla bilmiyorduk. Bu kamp bize büyük katkı sundu.” 

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Defne Samyeli yaz sezonunu açtı, genç mankenlere taş çıkardı! Defne Samyeli yaz sezonunu açtı, genç mankenlere taş çıkardı! Son genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı: Tüm dengeler altüst oldu! Son genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı: Tüm dengeler altüst oldu! Emniyet şeridinde branda faciası: Korkunç kazada otoyol kan gölüne döndü! Emniyet şeridinde branda faciası: Korkunç kazada otoyol kan gölüne döndü! Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti bir kez daha kaybetti! Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti bir kez daha kaybetti! AK Partili Varank'ın ''merakı''na CHP'li İnce'den tek kelimelik yanıt AK Partili Varank'ın ''merakı''na CHP'li İnce'den tek kelimelik yanıt Konut ve arsa piyasasının bir bileni Mert Başaran'dan dikkat çeken yatırım tavsiyesi Konut ve arsa piyasasının bir bileni Mert Başaran'dan dikkat çeken yatırım tavsiyesi Bir ''MİT'çiyim'' vurgunu daha... Kadın avukat yüzlerce bin TL'sini kaptırdı! Bir ''MİT'çiyim'' vurgunu daha... Kadın avukat yüzlerce bin TL'sini kaptırdı! Orman yangınında alevlerin ortasında kalan bir köyümüz kül oldu Orman yangınında alevlerin ortasında kalan bir köyümüz kül oldu Taksim meydanında onlarca suç kaydı olan 6 kişi bir genci döve döve öldürdü Taksim meydanında onlarca suç kaydı olan 6 kişi bir genci döve döve öldürdü Başkent Ankara'da korkutan deprem! Başkent Ankara'da korkutan deprem!
Türkiye'nin güzel oyuncusu Yeşilçam'ı tek cümlede silip attı! Türkiye'nin güzel oyuncusu Yeşilçam'ı tek cümlede silip attı! Türkiye'de alternatif tatilin yeni rotası Arapapıştı oldu... Gören gözlerine inanamıyor! Türkiye'de alternatif tatilin yeni rotası Arapapıştı oldu... Gören gözlerine inanamıyor! Düğün salonuna sahte imam ve cenaze çelengiyle gelip düğünü cenazeye çevirdiler Düğün salonuna sahte imam ve cenaze çelengiyle gelip düğünü cenazeye çevirdiler Al sana bir Atatürk düşmanı daha! Küstahlıkta sınır tanımadı! Al sana bir Atatürk düşmanı daha! Küstahlıkta sınır tanımadı! Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışılırken bombayı AK Partili Soylu patlattı Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışılırken bombayı AK Partili Soylu patlattı ''Bu çocuk en sonunda bizi öldürecek'' dedikten sadece 1 saat sonra dedikleri gerçek oldu ''Bu çocuk en sonunda bizi öldürecek'' dedikten sadece 1 saat sonra dedikleri gerçek oldu 60 yaşını deviren Türkiye'nin tescilli güzelinin tatil pozları ortalığı karıştırdı! 60 yaşını deviren Türkiye'nin tescilli güzelinin tatil pozları ortalığı karıştırdı! İstanbul'un Bodrum'unda denize girmek yasaklandı İstanbul'un Bodrum'unda denize girmek yasaklandı Narin cinayetinde 1 yıl sonra her şeyi değiştirecek görüntüler ve rapor ortaya çıktı! Narin cinayetinde 1 yıl sonra her şeyi değiştirecek görüntüler ve rapor ortaya çıktı! Süper Lig'in çifte kupalı efsanesi Sergen Yalçın'a sürpriz teklif Süper Lig'in çifte kupalı efsanesi Sergen Yalçın'a sürpriz teklif