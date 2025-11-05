  1. Anasayfa
Ankara Büyükşehir'den Ahşap Direkli Camiler: Ankara Örneği sempozyumu

Başkent’im kültürel ve tarihi mirasını koruma çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ahşap Direkli Camiler Sempozyumu: Ankara Örneği” programına ev sahipliği yaptı. Alanında uzman akademisyenlerin, mimarların ve kültür mirası uzmanlarının katıldığı programda; Ankara’da bulunan ahşap direkli camilerin, Selçuklulardan günümüze uzanan tarihi yolculuğu konuşuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent’in kültürel ve tarihi mirasını koruma ve bu mirası gelecek kuşaklara aktarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, “Ahşap Direkli Camiler Sempozyumu: Ankara Örneği”, ABB Konferans Salonu’nunda Başkentlilerle buluştu.

Ankara’nın önemli kültürel miraslarından biri olan ahşap direkli camiler, alanında uzman akademisyenler, mimarlar ve kültürel miras uzmanları eşliğinde ele alındı. Anadolu’nun köklü mimari geleneğini yansıtan bu yapılar, mimari özellikleri, koruma yöntemleri ve UNESCO perspektifindeki önemiyle değerlendirildi.

“MİRASIMIZIN KORUNMASINI GELECEK KUŞAKLARA SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ”

Programda konuşan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, ahşap direkli camilerin Türk-İslam sanatındaki yerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Ahşap direkli camiler Türk-İslam sanatının Anadolu’daki en zarif, en özgün örnekleri arasında yer almaktadır. Ahşabın doğallığıyla taşın sağlamlığını bir araya getiren bu yapılar sadelik, işlevsellik ve estetik anlayışının mükemmel bir dengesini yansıtmaktadır. Selçuklu’dan günümüze uzanan bu mimari miras yalnızca bir yapı tekniği değil; inanç, doğa ve insan arasındaki uyumun da bir ifadesidir. Büyük Selahattin Camilerimizin o muhteşem imparatorluğu yansıtan görkemi karşısında Anadolu’nun mütevazılığını dinimizin ilk günlerinden itibaren yaygınlaşma yolunda elde ettiği zaferleri sade bir anlatımla anlatması bakımından da benim için en az diğer örnekler kadar görkemli yapılardır. Ankara bu anlamda Anadolu’nun farklı dönemlerine ait pek çok örneği bünyesinde barındıran ender bir şehirdir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel mirasımızın korunmasını yalnızca bir görev değil; gelecek kuşaklara karşı sorumluluk olarak görüyoruz. Şehrimizin tarihi dokusunu yaşatmak, kimliğini güçlendirmek ve özgün değerlerini görünür kılmak adına bilim insanlarımız, mimarlarımız, sanat tarihçilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

TARİHİ, MİMARİ VE KORUMA

Yoğun ilgi gören sempozyumun ilk oturumu, Dr. Nimet Özgönül başkanlığında “Tarih, Mimari ve Koruma Bağlamında Ahşap Direkli Camiler” başlığıyla gerçekleştirildi.

İlk oturumda; Prof. Dr. Tolga Bozkurt, Anadolu ahşap cami mimarisi ve düz tavanlı Ankara örneklerini tanıtırken, Mimar-Restorasyon Uzmanı Umut Bilgiç, Ahi Şerafettin Camii restorasyon sürecine dair bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Bekir Eskici ise Ankara’daki ahşap camilerin korunmasına ilişkin uygulama örneklerini anlattı.

YAŞAYAN MİRAS VE UNESCO PERSPEKTİFİ

İkinci oturum ise “Yaşayan Miras ve UNESCO Perspektifi: Ahşap Direkli Camiler” başlığıyla düzenlendi.

Oturum başkanlığını yapan ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, ABB bünyesinde kurulan UNESCO biriminin önemini şu sözlerle anlattı:

“2021 yılında Türk belediyeciliğinde ilk kez diye biliyorum, Ankara Büyükşehir Belediyesi uhdesinde resmi UNESCO birimi oluşturduk. Ankara’nın kıymetli alanları var. Ankara gibi gerçekten Cumhuriyet’in önemli bir kenti, Cumhuriyet’imizin başkenti ama bunun yanı sırada tarihsel ve kültürel birikimiyle önemli bir miras dediğimiz bu kenti bilinçli bir şekilde yönetelim diye dairedeki arkadaşlarımızla bir UNESCO birimi oluşturduk.”

İkinci oturumda; Arkeolog Yıldırım İnan, Arslanhane Camii’nin UNESCO Dünya Mirası sürecini aktardı. Doç. Dr. Ayşe Ersay Yüksel, Ahi Elvan Camii örneğiyle geleneksel mimarinin sürekliliğini değerlendirirken; oturum sonunda fotoğraf sanatçısı Erol Bektaş ise “Dünyanın Beşibiryerdesi” adlı fotoğraf sunumuyla etkinliğe görsel bir zenginlik kattı.

