Ankara Büyükşehir'den ailesi sosyal yardım alan öğrencilere abonman desteği

Sosyal yardım alan ailelerin ilkokula giden çocuklarının servis ücretlerini yaklaşık bir senedir karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yine sosyal yardım alan ailelerin ortaokul ve liseye giden çocuklarının otobüs öğrenci abonman ücretlerini karşılamaya başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Sosyal yardım alan ailelerimizin ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören çocuklarına 50 binişlik abonman desteğine başladık” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla Başkentli öğrenciler için indirimli sudan otobüslerde abonman hizmetine, çalışma istasyonlarından kütüphanelere, çamaşır yıkama merkezlerinden geçici barınma merkezlerine kadar pek çok projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de yeni bir uygulamaya imza attı.

Geçtiğimiz yıllarda sosyal yardım alan ailelerin ilkokula giden çocuklarının servis ücretlerini karşılamaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da bu ödemelere devam ederken yeni uygulamada da yine sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına destek oldu. ABB; ailesi sosyal yardım alan ortaokul ve liseye giden 42 bin öğrencinin abonman ücretlerini karşılamaya başladı.

YAVAŞ: “BİR EVLADIMIZIN GÜLÜŞÜNE TÜM DÜNYAYI SIĞDIRABİLMEK İÇİN TÜM ÇABAMIZ”

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla uygulamanın başladığını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, bir evladımızın gülüşüne tüm dünyayı sığdırabilmek için tüm çabamız. Sosyal yardım alan ailelerimizin ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören çocuklarına 50 binişlik abonman desteğine başladık.”