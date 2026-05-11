Ankara Büyükşehir'den Anneler Günü'ne özel program

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’ne özel olarak hazırladığı programlarla Başkentli annelere keyif dolu bir gün yaşattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliyle Anneler Günü, anlamlı programlarla kutlandı.

Başkentin annelerini bu özel günde de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak Göksu Parkı’nda kurulan Anneler Günü Tasarım Pazarı’nda 21 kadın girişimcinin emekle hazırladığı takıdan tekstil ürünlerine, hediyelik eşyalardan oyuncaklara birbirinden özel ürünleri görücüye çıkardı. Ardından, Göksu Park’ta bulunan Başkent Sosyal Tesisleri’nde günü, sanatçı Ankaralı Yasin ve Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Solisti Fatoş Suna Şahin’in sahne aldığı ücretsiz “Anneler Günü Kadınlar Matinesi” ile taçlandırdı.

“ANNELERİMİZE VERDİĞİMİZ DEĞERİ, HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRAN PROJELERİMİZLE KANITLIYORUZ”

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Esin Mızrak, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak “Bizler, bir annenin yüzündeki tebessümün tüm şehrin huzuru olduğuna inanıyoruz” dedi. Ailelere yönelik destek programlarından da bahseden Mızrak, “Sizlerin ve evlatlarınızın yükünü hafifletmek için sosyal belediyecilik anlayışıyla gece-gündüz çalışıyoruz. Değerli annelerimiz; sizlere verdiğimiz değeri sadece güzel sözlerle değil, hayatınızı kolaylaştıran projelerimizle kanıtlamak istiyoruz ve kanıtlıyoruz. Sizler, bizim başımızın tacısınız. Bu anlamlı günde, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, Anneler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

“ABB, İLK KADIN GÜÇLENME MERKEZİ’Nİ AÇAN BELEDİYEDİR”

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadının Güçlenmesi Şube Müdürü Şenay Yılmaz da “Bu etkinlikte, hem kadınlar keyifle vakit geçirsin, streslerini atsın istedik hem de ekonomik hayattan geri kalmamaları için 21 kadın girişimci ile Anneler Günü Tasarım Pazarı kurduk” ifadelerini kullandı. ABB’nin kadın dostu projelerini de anlatan Yılmaz şöyle konuştu:

“Biz, bu kentte hiçbir kadının şiddet görmediği, çalıştığı, ürettiği ve keyif aldığı bir hayat hayal ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilk Kadın Güçlenme Merkezi’ni açan belediyedir, kadın dostu kent olmak için aynı anda 7 projeyi birden yürütmeye çalışan bir Daire Başkanlığı’dır. Kentin tüm alanlarında kadınların sözüne öncelik veriyoruz. Sizin görüşleriniz, bizim için çok değerli. Siz talep edin, biz gerçekleştirelim.”

“ONLAR DA MUTLU OLUYORLAR, BİZ DE MUTLU OLUYORUZ”

Kadın Danışma Merkezi eğitmeni Müge Şentürk ise sığınma evindeki kadınların ürünlerinin tasarım pazarında sergilenmesi ve satışa sunulmasıyla ek gelir elde etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kadın Danışma Merkezi olarak ürünler yapıyoruz. O ürünlerimizi burada, satışa sunuyoruz, gelen gelirimizi de kadınlara veriyoruz. Onların hem psikolojik olarak hem sosyal olarak gelişmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar da mutlu oluyorlar, biz de mutlu oluyoruz. Bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

KADIN GİRİŞİMCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Birbirinden özel ürünlerin sergilendiği aynı zamanda da kadın üreticilere destek olunması amacıyla kurulan Anneler Günü Tasarım Pazarı’ndaki kadın girişimciler Büyükşehir’e teşekkür ederek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Hülya Boyacı: “Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği güzel bir etkinlik ben de ilk defa katılıyorum. Böyle bir stant kurup el emeğimizi göstermemiz güzel bir şey, böyle bir şey yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Herkesin Anneler Günü’nü kutluyorum.”

-Kıymet Küçükpazarlı: “Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı etkinliğe katıldık kızımla beraber. Mum, jöleli çiçekler falan yapıyoruz, çok zevkli ve çok güzel, burada olduğumuz için çok memnunuz. Çok güzel bir yer ve ortam. Herkesin Anneler Günü’nü kutluyorum, sağlıklı ömürler diliyorum.”

-Sümeyye Oktan: “Annemle birlikte yaptığımız mumları, jöleli çiçekleri burada sergiye açtık, satışa sunduk. Bugün burada olduğum için çok mutluyum, ilk defa böyle bir yere geldik annemle birlikte. Küçüklüğümden beri içimde bir üretme duygusu var ve annem hep destek oldu bana. Bu da emeklerimizin karşılığını alabileceğimiz ve görebileceğimiz yer oldu, çok mutluyum. Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun.”