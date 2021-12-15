Ankara Büyükşehir'den Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümüne özel etkinlikler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle “Hoş Gelişler Ola” adlı konsere ev sahipliği yapacak. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 16 Aralık’ta Gençlik Parkı Büyük Sahne’de saat 20.00’de düzenlenecek ücretsiz konserde Ata’nın sevdiği şarkılar seslendirilecek. Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri hafta boyunca çeşitli etkinliklerle buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Hafta boyunca devam edecek etkinliklerden ilki 16 Aralık’ta Gençlik Parkı Büyük Sahne’de saat 20.00’de “Hoş Gelişler Ola” adlı konser programıyla başlayacak. Konserde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği ve onunla özdeşleşen şarkılar ve türküler senfonik orkestra eşliğinde seslendirilecek.

ÜCRETSİZ KONSER İÇİN REZERVASYON

Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Heyet-i Temsiliye ile birlikte 27 Aralık 1919’da milli mücadelenin merkezi olan Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümü nedeniyle Başkentliler için çeşitli etkinlikler hazırladı.

Cihat Aşkın’ın orkestra şefliğini yapacağı “Hoş Gelişler Ola” adlı konserde, şarkıları Basbariton Burak Bilgili ve Soprano Görkem Ezgi Yıldırım seslendirecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek konsere katılmak isteyen Başkentlilerin, ‘(0312) 507 37 63’ numaralı telefonu arayarak rezervasyon yaptırması ve son 48 saat içinde PCR testi ya da aşı kartı bulundurması gerekiyor.

Başkentliler Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hafta boyunca düzenlenecek şu programlara katılabilecek:

-16 Aralık Perşembe günü Gençlik Parkı Büyük Sahne saat 20.00’de: Atatürk’ün Ankara’ya Gelişine Özel Burak Bilgili ile “Hoş Gelişler Ola Konseri”

-26 Aralık Pazar günü Gençlik Parkı Büyük Sahne saat 18.00’de: Atatürk’ün Ankara’ya Gelişine Özel “Bora Gencer & İlham Gencer Konseri”

-27 Aralık Pazartesi günü Atatürk Spor Salonu saat 20.00’de: Atatürk’ün Ankara’ya Gelişine Özel “Bir Kızılca Gün Tiyatral Gösterim ve Edis Konseri”

-28 Aralık Salı günü Gençlik Parkı Büyük Sahne’de saat 19.00’da: Atatürk’ün Ankara’ya Gelişine Özel Ozander ile “Ozanların Dilinden Atatürk ve Ankara”

BUGSAŞ A.Ş. de Ankara Kulübü Derneği iş birliğiyle 27 Aralık’ta AŞTİ’de ‘Flash Mob ve Seymenler’ gösterisi düzenleyecek.