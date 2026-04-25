  4. Ankara Büyükşehir'den Başkentli çocuklara ücretsiz spor desteği

Ankara Büyükşehir'den Başkentli çocuklara ücretsiz spor desteği

Ankara Büyükşehir'den Başkentli çocuklara ücretsiz spor desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 6-16 yaş arasındaki çocuklarına yönelik ücretsiz spor kurslarını bu yıl da sürdürüyor. Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan kurslarda yüzmeden voleybola, okçuluktan jimnastiğe kadar 8 farklı branşta eğitim veriliyor. Altınpark 100. Yıl ve Sincan Atatürk Spor Komplekslerinde düzenlenen kurslara başvurular, “sporvakti.ankara.bel.tr” adresi üzerinden yapılabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan ailelerin 6-16 yaş arasındaki çocuklarına yönelik ücretsiz spor kurslarına bu yıl da devam ediyor.  

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen program kapsamında çocuklar, Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ile Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkânı buluyor.

8 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM

Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan kurslarda, yüzme, voleybol, basketbol, mini futbol, okçuluk, dart, jimnastik ve güreş branşlarında ücretsiz eğitimler veriliyor. Programla ayrıca çocukların ekran bağımlılığından uzaklaştırılması, spor alışkanlığı kazanmaları ve yeteneklerini keşfetmeleri amaçlanıyor.

Her dönem yenilenen kurs kayıtları için başvurular, https://sporvakti.ankara.bel. tr adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

ÇOCUKLAR SAĞLIKLI BİR GELECEĞE SPORLA ADIM ATIYOR

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Beden Eğitimi Öğretmeni Burcu Özkalp, ücretsiz spor kurslarının ikinci yılında da kesintisiz sürdüğünü belirterek, “Geçtiğimiz yıldan bu yana başarıyla devam ettirdiğimiz bu hizmette temel gayemiz, 6-16 yaş arası çocuklarımızın ekran bağımlılığından uzaklaşarak fiziksel gelişimlerine katkı sunmak ve sosyal etkileşimlerini artırmak. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerini ve sağlıklı bir geleceğe spor disipliniyle adım atmalarını önemsiyor, projemizi kararlılıkla yürütüyoruz” dedi.

 

