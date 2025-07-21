Ankara Büyükşehir'den Başkentlilere toplu ulaşım müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak ve işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla yeni bir düzenlemeyi daha hayata geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşımada kredi kartı ile yapılan Akıllı Ulaşım Kartı bakiye yüklemelerinde banka komisyonunu kaldırdı.

Daha önce sadece kiosklarda devam eden komisyon uygulaması da 10 Temmuz 2025 itibarıyla sona erdi.

Böylece vatandaşlar tüm dolum noktalarında ek ücret ödemeden bakiye yükleyebilecek.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, vatandaş memnuniyetini artırmak ve işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla, 16 Şubat itibarıyla kredi kartıyla yapılan Akıllı Ulaşım Kartı bakiye yüklemelerinde banka komisyonunun kaldırıldığı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

16 Şubat 2025 tarihinden itibaren, kredi kartı kullanılarak yapılan Akıllı Ulaşım Kartı bakiye yüklemelerinde banka komisyon ücreti kaldırılmış ilk etapta kiosklar bu uygulamanın dışında tutulmuştu. Bu cihazlar için de gerekli entegrasyon çalışmaları EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tamamlandı.

Kiosklar üzerinden yapılan bakiye yüklemelerinde de komisyon alınmaması için sürdürülen entegrasyon çalışmaları tamamlanmış; 10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla kiosklar da dâhil olmak üzere tüm dolum kanallarında kredi kartıyla bakiye yükleme işlemleri banka komisyon ücreti olmadan gerçekleştirilebilir hale getirilmiştir.

Bu uygulamayla birlikte, vatandaşlarımız toplu taşıma kartlarına komisyonsuz, hızlı ve kolay bir şekilde bakiye yükleyebilecek; işlem maliyetinden tasarruf sağlanacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, kent yaşamını kolaylaştıran, adil ve erişilebilir hizmetler üretmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.