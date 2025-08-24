Ankara Büyükşehirden bin çocuk için sünnet şöleni

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla geleneksel hâle getirdiği “Toplu Sünnet Şöleni” bu yıl da bin çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şölende sünnet olan çocuklara bin adet de bisiklet hediye edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hâle getirdiği “Toplu Sünnet Şöleni” bu yıl da bin çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sünnet edilen bin çocuğa; sünnet kıyafetleri ve bisiklet hediye edildi.

Altınpark’ta düzenlenen şölende Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hediyesi olan sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar doyasıya eğlendi. Ankara Kent Orkestrası ve Hacivat-Karagöz gösterisi, yüz boyama gibi etkinliklerin yer aldığı şölende limonata ve pamuk şeker gibi ikramlar çocukların yüzünü güldürdü.

BİN ÇOCUĞA BİN BİSİKLET HEDİYE

Uzman doktorlar tarafından sünnet edilen bin çocuğa Ankara Büyükşehir Belediyesi hem sünnet kıyafeti hem de bin adet bisiklet hediye etti.

Şölende konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, çocuklara ve ailelerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın selamlarını ileterek, şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal sorumluluk kapsamında yaptığımız ve geleneksel hâle getirdiğimiz sünnet şöleninde bu yıl da bin evladımızın sünnet faaliyetini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ayrıca sünnet olan çocuklarımıza da hediye olarak bisiklet veriyoruz.”