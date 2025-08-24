  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehirden bin çocuk için sünnet şöleni

Ankara Büyükşehirden bin çocuk için sünnet şöleni

Ankara Büyükşehirden bin çocuk için sünnet şöleni
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla geleneksel hâle getirdiği “Toplu Sünnet Şöleni” bu yıl da bin çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şölende sünnet olan çocuklara bin adet de bisiklet hediye edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hâle getirdiği “Toplu Sünnet Şöleni” bu yıl da bin çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sünnet edilen bin çocuğa; sünnet kıyafetleri ve bisiklet hediye edildi.

Altınpark’ta düzenlenen şölende Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hediyesi olan sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar doyasıya eğlendi.  Ankara Kent Orkestrası ve Hacivat-Karagöz gösterisi, yüz boyama gibi etkinliklerin yer aldığı şölende limonata ve pamuk şeker gibi ikramlar çocukların yüzünü güldürdü.

BİN ÇOCUĞA BİN BİSİKLET HEDİYE

Uzman doktorlar tarafından sünnet edilen bin çocuğa Ankara Büyükşehir Belediyesi hem sünnet kıyafeti hem de bin adet bisiklet hediye etti.

Şölende konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, çocuklara ve ailelerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın selamlarını ileterek, şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal sorumluluk kapsamında yaptığımız ve geleneksel hâle getirdiğimiz sünnet şöleninde bu yıl da bin evladımızın sünnet faaliyetini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ayrıca sünnet olan çocuklarımıza da hediye olarak bisiklet veriyoruz.”

 

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
250 metrelik ağla balık avlayıyordu, balıklar ağa o jandarmaya yakalandı! 250 metrelik ağla balık avlayıyordu, balıklar ağa o jandarmaya yakalandı! Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu İstanbul'un ''belalı muhtarı'' ortalığı birbirine kattı İstanbul'un ''belalı muhtarı'' ortalığı birbirine kattı Aleyna Tilki'den istismar ve taciz mesajı: ''Geçecek'' Aleyna Tilki'den istismar ve taciz mesajı: ''Geçecek'' Özlem Çerçioğlu hamlesinin arka planıyla ilgili çok konuşulan iddia Özlem Çerçioğlu hamlesinin arka planıyla ilgili çok konuşulan iddia Diyanet ve Ali Erbaş hakkında ''kadınların miras hakkı hutbesi'' için suç duyurusu Diyanet ve Ali Erbaş hakkında ''kadınların miras hakkı hutbesi'' için suç duyurusu İstanbul'da 24 yaşındaki üniversiteli kız öğrencinin şüpheli ölümü İstanbul'da 24 yaşındaki üniversiteli kız öğrencinin şüpheli ölümü Kendi otomobili yerine başkasının otomobilini alıp gitti Kendi otomobili yerine başkasının otomobilini alıp gitti Güzel manken Çağla Şıkel'in bacağındaki morluklar merak konusu oldu Güzel manken Çağla Şıkel'in bacağındaki morluklar merak konusu oldu AK Partili Belediye Başkanı'ndan Defne Samyeli için mide bulandıran ifadeler AK Partili Belediye Başkanı'ndan Defne Samyeli için mide bulandıran ifadeler
Yılan Hikayesi'nin ''Başak Komiser''i tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu Yılan Hikayesi'nin ''Başak Komiser''i tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu Gençlerin en başarılı bulduğu genel başkanlar anketinde zirvedeki fark olay olacak Gençlerin en başarılı bulduğu genel başkanlar anketinde zirvedeki fark olay olacak Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı! Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı! Simge Sağın tatil pozlarıyla ''yok artık'' dedirtti Simge Sağın tatil pozlarıyla ''yok artık'' dedirtti ''Çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim'' diyen Sinan Akçıl'ın çıplak fotoğrafı olay oldu ''Çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim'' diyen Sinan Akçıl'ın çıplak fotoğrafı olay oldu Halit Yukay'ın cenazesini 68 metre derinlikten nasıl çıkarılacağı belli oldu Halit Yukay'ın cenazesini 68 metre derinlikten nasıl çıkarılacağı belli oldu AK Parti'nin bebek katili Öcalan için af kararı belli oldu AK Parti'nin bebek katili Öcalan için af kararı belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklara veda edin, gök gürültülü sağanaklar geliyor Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklara veda edin, gök gürültülü sağanaklar geliyor Şehir teröristleri kendilerine trafik cezası yazan polise saldırdı Şehir teröristleri kendilerine trafik cezası yazan polise saldırdı Fay hattı inceleme kazıları sırasında sürpriz keşif... Fay hattı inceleme kazıları sırasında sürpriz keşif...