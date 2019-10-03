Ankara Büyükşehir'den canlı yayın ihalelerine devam

Ağustos ve Eylül ayında da Başkent’in birçok ihtiyacının giderilmesi için yapılan, vatandaşlar kadar firmaların da yoğun ilgiyle izlediği mal ve hizmet alım ihaleleri, youtube ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Ağustos ve Eylül ayında e-ihaleler de dahil olmak üzere toplam 76 ihaleyi canlı olarak yayınladı.

İhale sonuçları Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yayınlanırken, Ağustos ayı içinde;

-EGO Genel Müdürlüğü CNG Dolum İstasyonları Bakım ve Onarımı İşi İhalesi (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon 922 bin 800 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü Akaryakıt Dolum İstasyonu Alım İhalesi (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 442 bin TL)

-Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Taşıt Tanıma Sistemi ve 120000 LT Motorin Alımı İhalesi (E-ihale olarak yapıldı. İhaleye 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 647 bin 85 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü 77 Kalem Yedek Parça Alımı İhalesi (İhaleye 8 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 914 bin 560 TL)

-Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ ) 11 Grup 575 Kalem Muhtelif Mal Alımı (İhaleye 15 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon 485 bin 126 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü CNG Kısmı Yedek Parça Alımı İhalesi (İhale 2 oturum şeklinde gerçekleştirildi. İhalenin 2. oturumda 1 firma teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 299 bin 997 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü 250 adet Ayna Mahturi Alımı İhalesi (İhaleye 1 firma katıldı. Toplam maliyeti 4 milyon 927 bin 500 TL)

-Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmet Alım İşi İhalesi (İhaleye 7 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 91 bin 560 TL)

-BELKA Anonim Şirketi Madeni Yağ Alım İşi İhalesi (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 226 bin 240 TL)

-Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Taziye Çadırı Kurulması Organizasyonu Hizmet Alım İşi (İhaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 28 milyon 743 bin 750 TL)

-BUGSAŞ Akaryakıt Alım İhalesi (İhaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 357 milyon 681 bin 44 TL)

-Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Temizlik Malzemesi Alımı İhalesi (İhaleye 10 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 734 milyon 111 bin TL)

-Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) 50 Adet Klor Tankı Alım İhalesi (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 106 bin 800 TL)

-Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Muhtelif Lastik ve Jant Alım İhalesi (E-ihale olarak yapıldı. İhaleye 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 687 bin 625 TL)

-Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası “Ekmek Unu Alım İşi İhalesi (İhaleye 5 firma katıldı. Toplam maliyeti 18 milyon 160 bin TL)

-BELPLAS Anonim Şirketi 3 Kısım Yol Çizgi Boyaları Üretiminde Kullanılmak Üzere Hammadde Alımı:

1-Cam Kürecik Drop On EN 1423 ve Premix EN 1424 (İhaleye 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 890 bin TL)

2-Termoplastik Yol Çizgi Boya Reçinesi (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 450 bin TL)

3-Metil Metakrilat Esaslı Reçine (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 285 bin TL)

-Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) 844 Kalem El Aletleri-Yedek Parçalar ve Diğer Malzemeler Alımı (İhaleye 11 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti (8 kısımdan oluşuyor) 5 milyon 742 bin 368 TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı “Ankara’nın Muhtelif İlçelerinde BSK Asfalt Kaplama Yapım İşi (İhaleye 19 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 404 milyon 697 bin 449 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı “77 Kalem Yedek Parça Alımı” (İhaleye 6 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 12 milyon 90 bin 387 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü 31 Kalem Yedek Parça Alım İşi (İhaleye 8 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 726 bin 241 TL)

-Kent Estetiği Daire Başkanlığı Çimento ve Dere Kumu Alım İşi (İhaleye 7 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 5 milyon 378 bin 125 TL)

-Kent Estetiği Daire Başkanlığı Beton Parke ve Bordür Alım İşi (İhaleye 11 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 7 milyon 464 bin 501 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı Klima Gazı Alım İşi (İhaleye 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 244 bin 510 TL)

-Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Isıtma Soğutma ve Havalandırma Sistemlerinin Periyodik Bakımına Ait Hizmet Alım İşi (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 214 bin 710 TL)

-Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Altındağ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Sorumluluk Sahalarında İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza, Yenileme Yeni İmalat ve Temizlik Yapım İşi (İhaleye 11 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 35 milyon 621 TL)

-Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı “Kadın Konuk Evi’nde Kahvaltı, Öğlen ve Akşam Yemeği, Ara Öğün Verilmesine Ait Hizmet Alım İşi (İhaleye 7 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 651 bin 160 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı “Motor Yağı ve Diferansiyel Yağ Alımı” (İhaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 482 bin TL)

-Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) “Motorin Alım İşi” (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 787 bin 812 TL)

-Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) “Beypazarı Merkez ve Bağlı Mahallelerin Atıksu Kollektör ve Şebeke Yapım İşi” (İhaleye 57 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 39 milyon 621 bin 353 TL)

-Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası “Toz Şeker Alımı” (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 350 bin 800 TL)

-Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Su Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı “Su Arıtma Tesisi Filtre Modernizasyonu ve Devreye Alınması” (İhaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 15 milyon 483 bin 860 TL)

-Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası “Enzim Alım İşi” (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 406 bin TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı “Kar ve Buzla Mücadele Çalışmalarında Kullanılmak Üzere 60.000 Ton Tuz Alım İşi” (İhaleye 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 12 milyon 570 bin TL)

-EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı “M1-M2-M3-M4-T1-A1 Hatları ile Binalarındaki Yürüyen Merdiven ve Yollar Asansör, Engelli, Platformu, Periyodik-Bakım Onarım Hizmet Alımı” (E-ihale olarak yapıldı. İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 6 milyon 380 bin 543 TL)

- Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı “Yemek Pişirilmesi ve Dağıtım Hizmeti Alım İşi” (E-ihale olarak yapıldı. İhaleye 11 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 11 milyon 248 bin 889 TL)

-Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı “Plevne Camii Kubbe Kaplama İşi” (İhaleye 6 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 413 bin 781 TL)

ihaleleri kameralar karşısında gerçekleştirildi.

İHALELER EYLÜL AYINDA DA DEVAM ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eylül ayında da yoğun bir ihale süreci yaşadı.

Kameralar karşısında canlı olarak yayınlanan ihaleler Eylül ayında sırasıyla;

-ASKİ Genel Müdürlüğü “Fiber Optik Kablolu Yüksek Hızlı İnternet ve Çok Noktadan Noktaya Data Hattı Hizmet Alımı” (İhaleye 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 7 milyon 166 bin 961 TL)

-Sağlık İşleri Daire Başkanlığı “Kedi, Köpek Kuru Mama İle Yaş Mama Alım İşi” (İhaleye 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 754 bin 900 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü “İnşaat, Mekanik Ve Elektrik Geçici Kabul Eksikliklerinin Yapım İşi” (İhaleye 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 390 bin 625 TL)

-BELKO A.Ş. “Yerli Kömür Satın Alım İhalesi” (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 15 milyon 594 bin TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü “İvedik Su Arıtma Tesisi İdari Bina Tadilatı Hizmeti Alım İşi” (İhaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 342 bin 660 TL)

-Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı “Mercedes marka Unimog Araçların Tamir, Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi” (E-ihale olarak yapıldı. İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 682 bin TL)

-Sağlık İşleri Daire Başkanlığı “Kedi, Köpek Kuru Mama İle Yaş Mama Alım İşi” (İhaleye 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 754 bin 900 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü “Akyurt, Ulupınar Deresi Islahı, Kuşaklama Atıksu Kollektör ve Şebeke Hatları Yapım İşi” (İhaleye 45 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 40 milyon 37 bin 900 TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı “Şaşmaz Sanayi Caddesi 2 Adet Katlı Kavşak Uygulama Projesi Hizmet Alım İşi” (İhaleye 5 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 240 bin 25 TL)

-Ankara Halk Ekmek Fabrikası “Motorin Yakıt Alım İşi” (İhaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 781 bin 800 TL)

-İtfaiye Daire Başkanlığı “Yemek Pişirme Dağıtım Hizmeti Alım İşi” (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 873 bin 902 TL)

-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı “50 Bin Ton Kömür Alım ve Dağıtım İşi” (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 57 milyon 80 bin 280 TL)

-Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı “Spor Aletleri Yedek Parçası Alım İşi” (İhaleye 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 455 bin 250 TL)

-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı “50 Bin Ton Kömür Alım ve Dağıtım İşi”

(İhaleye 13 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 37 milyon 720 bin TL)

-Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı “Evsel Atık Transferi Hizmet Alım İşi” (İhaleye 16 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 37 milyon 720 bin 326 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü “Güvenlik Personeli Giyim Malzemesi Alım İşi” (İhaleye 6 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 161 bin 954 TL)

-BELPA A.Ş. “Gıda Malzemesi Alım İşi” (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 500 bin 528 TL)

-BELTAŞ A.Ş. “Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi” (İhaleye 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 314 bin 755 TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı “Ostim Stadının Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi” (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 565 bin 526 TL)

-Kent Estetiği Daire Başkanlığı “Temizlik ve Bakım Onarım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama Hizmet Alım İşi” (İhaleye 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 968 bin 789 TL)

-Zabıta Dairesi Başkanlığı “17 Kalem Zabıta Melbusat Alımı İhalesi İşi” (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 414 bin 685 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü “193 Kalem Laboratuvar Kimyasalları Alımı İşi” (İhaleye 6 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 849 bin 349 TL)

-Ankara Halk Ekmek Fabrikası “Ekmeklik Un Alım İşi” (İhaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 840 bin TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü “Kiralık Araç ve Şoför Hizmeti Alımı İhalesi İşi” (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 149 bin 421 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü “90 Ton Anyonik Esaslı Polielektrolit Mal Alımı” (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 247 bin 400 TL)

-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı “Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 896 bin 488 TL)

-EGO Genel Müdürlüğü “Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” (İhaleye 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 53 bin 29 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü “Atıksu Arıtma Tesisi, Binası Tadilat ve İlave Kum Tutucu Yapım İşi” (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 13 milyon 429 bin 591 TL)

-BELKO A.Ş. “İthal ve Yerli Kömür Satın Alım İhalesi” (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 25 milyon 809 bin TL)

-BELPA AŞ. “Çay ve Sargılı Küp Şeker Alım İşi” (5 firma katıldı, yaklaşık maliyet bedeli 217 bin 583 TL)

-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı “11 Kalem Taşıt Kiralama (şoförsüz) Hizmet Alımı” (İhaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 95 milyon 475 bin 531 TL)

-Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı “1 Yıllık Zorunlu Trafik Sigortası Yaptırılması İşi” (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon 320 bin 804 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü “Temelli İçme Suyu Arıtma Tesisi İkmali Yapım İşi” (İhaleye 2 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon 2 bin 605 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü “Sfero Döküm Rögar Kapağı ve Yağmursuyu Izgarası Mal Alım İşi” (İhaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 6 milyon 777 bin 500 TL)

-Sağlık İşleri Daire Başkalığı “Hayvanat Bahçesi Bünyesindeki Hayvanların Beslenmeleri için yem ve Altlık Alım İşi” (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 22 bin 330 TL)

-Fen İşleri Daire Başkanlığı “Kaldırım Bakım Onarımında Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinesi Hizmet Alımı” (İhaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 834 bin 247 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü “Alüminyum Sülfat Alımı” (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 15 milyon 720 bin TL)

-İtfaiye Daire Başkanlığı “Yazlık ve Kışlık Ayakkabı Alım İşi” (İhaleye 1 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 156 bin 800 TL)

-BELPA A.Ş. “Peynirli Su Böreği ve Sade Lokum Alım İşi” (İhaleye 3 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 652 bin 583 TL)

-ASKİ Genel Müdürlüğü “İvedik Su Arıtma Tesisi İdari Bina Tadilatı Hizmeti Alım İşi (İhaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 342 bin 660 TL)

oldu.