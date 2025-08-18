Ankara Büyükşehir'den çocuklar için ücretsiz drama atölyesi

  1. Anasayfa
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukların yaz tatilinde hem eğlenmesi hem de öğrenmesi için renkli ve öğretici atölyeler düzenliyor.

Başkentli minikler için yaz tatili döneminde renkli ve faydalı atölyeler açan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), tatili eğlenceli ve faydalı hâle getiriyor.

Gençlik Parkı içinde yer alan ABB Başkent Tiyatroları sahnesinde gerçekleşen Drama Atölyesi ile de çocukların hem kişisel gelişim sürecine katkı sağlanıyor hem de keyifli zaman geçirmelerine fırsat veriliyor.

Drama eğitimiyle; çocukların sosyal becerilerini güçlendirme, öz güven kazanmalarını sağlama, iş birliği yapma, özgün fikirlerini ifade etme, sahne üzerinde performans sergileme, iletişim kurma ve problem çözme becerileri kazanma, yaratıcı düşünme gibi özelliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

ÇOCUKLAR YAZ DÖNEMİNİ KEYİFLİ GEÇİRİYOR

Drama Atölyesini çocukların yaz aylarını keyifle geçirmeleri için 6 hafta sürecek şekilde planladıklarını belirten Drama ve Tiyatro Eğitmeni Burçin Tarhan, şöyle konuştu:

“Atölyeler bittikten sonra da kış sezonumuz başlayacak, okulların açılmasıyla birlikte yine drama derslerimizle yeni sezona merhaba diyeceğiz. Drama eğitimi, çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını, kendini ifade etme becerilerini ve öz güvenlerini geliştiren çalışmalardan oluşmakta. Temel hedefi de bu zaten. Şu anda çocukların en büyük problemi oyun oynamamak, dışarı çıkmamak. Dolayısıyla bizim de bu anlamda çocukların bir araya gelmesi, oyun oynaması, hayal güçlerini geliştirecek etkinlikler yapması ve bu anlamda da birbirlerini dinleyip, duyup, saygı duyup kendilerini de öz güvenle ifade edebilecekleri alanlar oluşturmasını sağlamak, dramanın da temel hedefi bu aslında.”

