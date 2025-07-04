Ankara Büyükşehir'den çocuklara futbol dolu yaz tatili

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin genç yetenekleri futbolla buluşturmak amacıyla düzenlediği ücretsiz Futbol Yaz Kursları başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz Futbol Yaz Kursu başladı. 2013 ve 2018 yılları arasında doğan çocuklara yönelik olarak planlanan kurs, alanında uzman ve UEFA sertifikalı antrenörler eşliğinde Başkent’in üç farklı noktasında gerçekleştiriliyor. Fiziksel ve sosyal gelişimi desteklemeyi amaçlayan kurs kapsamında çocuklar, yaş gruplarına göre takımlara ayrılarak profesyonel düzeyde eğitim alıyor.

186 öğrencinin katılımıyla başlayan Futbol Yaz Kursu’nun ilk dönemi 25 Temmuz’a kadar sürecek. İkinci dönemi ise 4 Ağustos–25 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Haftanın dört günü 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşen antrenmanlarda çocuklar, temel futbol tekniklerinin yanı sıra takım oyunu stratejilerini, fair-play ruhunu ve kondisyon çalışmalarını öğrenecek.

ÜÇ FARKLI NOKTADA ANTRENMAN

Eğitimler, Eryaman Meva Şehir, Sincan ve Pursaklar Tebessüm Halı Sahaları olmak üzere üç ayrı tesiste devam ediyor. Çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra disiplin, takım çalışması ve sosyal becerilerini artırmayı hedefleyen kurs, yaz aylarını sporla değerlendirmek isteyen minikler için önemli bir fırsat sunuyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Şube Müdürü Ayhan Işık, ücretsiz Futbol Yaz Kursu’na ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaz dönemi boyunca çocukların hem fiziksel gelişimlerine katkı sunmak hem de takım ruhu kazanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan bu program, genç yeteneklerin sporla iç içe keyifli bir yaz geçirmelerine imkân tanıyacak” ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Eğitmeni Baki Çiftçi ise “Bu programda amacımız çocukların sosyal çevresini genişletmek ve yetenekli olan öğrencileri de Ankara'nın çeşitli kulüplerine kazandırmak. Başka yetenekli olan oyuncular varsa da onları sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde toplamak” diye konuştu.

“YAZ TATİLİM BURADA GEÇECEĞİ İÇİN MUTLUYUM”

Eryaman, Sincan ve Pursaklar’lardaki antrenmanlara katılan çocuklar ise sahada olmanın mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

Mustafa Talha Demir: “Bu kurs çok iyi. Hafta sonları da futbol kursum var ama bu kurs hafta içi olduğu için benim için daha fazla aktivite oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.”

-Behlül Eymen Duran: “Bu yaz tatili benim için çok iyi geçiyor bu kurstan dolayı. Kursu çok seviyorum, futbol arkadaşlarım oldu. İleride futbolcu olmayı düşünüyorum. Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum bu kursu açtığı için. Arkadaşlarımla çok mutlu olduk.”

-Ferhat Aslan: “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bu kursu açması çok iyi oldu. Ben futbolcu olmak istiyorum. Arkadaşlarımla futbol oynuyorum hem de profesyonel futbolcu olmam için imkân sağlıyor, çok teşekkür ederim.”

-Ömer Gökdemir: “Buraya geldiğim için mutluyum. Yaz tatilim burada geçeceği için de mutluyum. Eğer iyi oynayabilirsem futbolcu olabilirim. Buradaki hocalarımız sayesinde kendimizi daha çok geliştiriyoruz.”

-Umut Öztaş: “Burayı açan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yazın boş boş oturmak yerine buraya gelip aktivite yapıyoruz ve kendi futbolumuzu geliştiriyoruz. Spor yapmış oluyoruz ve güzel bir alan oluyor bizim için. Gelecekte çok iyi bir futbolcu olmak istiyorum.”

-Mahmut Seçgin: “Buradaki çalışmalar güzel gidiyor ve ben gelecekte futbolcu olmak istiyorum. İsteklerim gerçekleşiyor.”