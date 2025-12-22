  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir'den çocuklara sanat dolu Aralık ayı

Ankara Büyükşehir'den çocuklara sanat dolu Aralık ayı

Ankara Büyükşehir'den çocuklara sanat dolu Aralık ayı
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların sanatsal, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Aralık ayı boyunca Kocatepe Kültür Merkezi’nde ücretsiz yaratıcı atölyeler düzenliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Aralık ayı boyunca Kocatepe Kültür Merkezi’nde çocukları sanatla buluşturuyor. 

Aralık ayının her cumartesi günü ücretsiz olarak düzenlenen yaratıcı atölyelerde çocuklar; sanat, doğa, kent ve duygu farkındalığını kolektif üretimle deneyimliyor. Program, 27 Aralık’ta “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi”nin yıl dönümüne özel olarak düzenlenecek tematik atölyelerle devam edecek.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen program kapsamında çocuklar, her cumartesi kolektif üretimi teşvik eden atölyelerde bir araya geliyor. Atölyelerde çocuklar; birlikte düşünme, empati kurma ve planlama yapma becerilerini geliştirirken hayal güçlerini de kullanma imkânı buluyor.

27 ARALIK’A ÖZEL TEMATİK ATÖLYELER

Bu hafta düzenlenen “Bu Bizim Şehrimiz Kolektif Kolaj Atölyesi” ile “Ormanlar Diyarı Atölyesi”nde çocuklar hayal güçlerini kullanarak ortak çalışmalar gerçekleştirdi. Atölye programı 27 Aralık Cumartesi günü “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi”nin yıl dönümüne özel olarak düzenlenecek “Zaman Yolculuğu: 27 Aralık’ın Çocukları Atölyesi” ve “Ankara’nın Sembolleri Atölyesi” ile devam edecek. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, 0312 507 45 69 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilecek.

“SADECE BOYAMA DEĞİL, KATILIMCI VE DÜŞÜNDÜRÜCÜ BİR SÜREÇ”

Hisleri Harika Çocuk Sanat Atölyeleri Kurucusu ve Eğitmeni Özge Çavuşoğlu, atölyelerin amacına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ekip olarak çocuklarla sanat ve tasarım yoluyla topluluk olma, aidiyet ve duygu farkındalığı gibi konuları çalışıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara iyi içerikleri ulaştırma üzerine yaptığı bir proje bu. Biz de herhangi bir çocuk etkinliğinden öte kazanımlı atölyelerin, sanat ağırlıklı atölyelerin bu şekilde yaygınlaştırılmasını çok değerli buluyoruz. Katılımcılar da ebeveynler de bu konuda çok güzel geri bildirimlerde bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Kocatepe Kültür Merkezi’nde üç haftalık programlar organize ettik. Kolektif üretimle çocuklar birlikte düşünmeyi, empati kurmayı ve planlama yapmayı öğreniyor. ‘Bu Bizim Şehrimiz’ atölyesinde çocuklar hayallerindeki şehri planlıyor, ihtiyaçları belirliyor ve herkesi gözeten bir şehir kurguluyor. Çocukların ‘Keşke bütün şehirler önce böyle planlansa’ demesi bizim için çok kıymetli.”

ÇOCUKLARDAN ATÖLYELERE TAM NOT

Atölyelere katılan çocuklar mutluluklarını şu sözlerle dile getirdi:

-Öykü Zorlu: “Bugün Türkiye haritasını tamamen bir orman yapıyoruz. İlk kez geliyorum ama buranın çok güzel bir atölye olduğunu hissediyorum.”

-Aras Çınar: “Türkiye’deki ormanlara ait eşyaları koyuyoruz. Çok güzel bir orman çıkacak.”

-Begüm Tunç: “Türkiye haritasını ağaçlarla dolduruyoruz. Mutluyum, çok güzel bir yer.”

 

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da pazartesi çilesi! Trafik durma noktasına geldi İstanbul'da pazartesi çilesi! Trafik durma noktasına geldi Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı Kara kış kapıya dayandı! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı Uzmanı açıkladı: Beklenen büyük Marmara depremi için senaryo değişti Uzmanı açıkladı: Beklenen büyük Marmara depremi için senaryo değişti Peş peşe obrukların oluştuğu Konya'da kırmızı alarm! Peş peşe obrukların oluştuğu Konya'da kırmızı alarm! Kriminal uzmanı uyardı: Kargo için attığınız imza hayatınızı karartabilir! Kriminal uzmanı uyardı: Kargo için attığınız imza hayatınızı karartabilir! Türk mühendislerin geliştirdiği yerli marin motoru envantere girdi Türk mühendislerin geliştirdiği yerli marin motoru envantere girdi ''Oğlunu gömeceğiz, seni havaya uçuracağız'' deyip, dükkanına patlayıcı attılar! ''Oğlunu gömeceğiz, seni havaya uçuracağız'' deyip, dükkanına patlayıcı attılar! Ankara kulislerinden sızdı: Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber Ankara kulislerinden sızdı: Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber Ortaokulda öğrenci dehşeti: Okul müdürünü tüfekle vurdu Ortaokulda öğrenci dehşeti: Okul müdürünü tüfekle vurdu Banka kartını arkadaşına verdi, başına iş açtı! Banka kartını arkadaşına verdi, başına iş açtı!
Türkiye'nin 3 dev bankası tek çatı altında birleşiyor! Türkiye'nin 3 dev bankası tek çatı altında birleşiyor! Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine çıktı! Bakan Uraloğlu bilet bulamayanlara taktik verdi Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine çıktı! Bakan Uraloğlu bilet bulamayanlara taktik verdi Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama daha! Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama daha! Merakla beklenen hurda araç teşviki için geri sayım başladı Merakla beklenen hurda araç teşviki için geri sayım başladı Aracına bomba yerleştirilen Rus korgeneral hayatını kaybetti Aracına bomba yerleştirilen Rus korgeneral hayatını kaybetti Dört yıllık üniversite dönemi kapanıyor! YÖK Başkanı detayları açıkladı Dört yıllık üniversite dönemi kapanıyor! YÖK Başkanı detayları açıkladı Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu Altı ay önce anne olmuştu... Sosyetinin ünlü ismi yatağında ölü bulundu TBMM'de olay görüntüler! Milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi TBMM'de olay görüntüler! Milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi Evinde öldürülen genç kadının katili komşu çift çıktı! Evinde öldürülen genç kadının katili komşu çift çıktı! Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isme daha gözaltı Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isme daha gözaltı