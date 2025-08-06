Ankara Büyükşehir'den Çubuk'a ürün işleme tesisi ve sevkiyat yeri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımı ve yerli üreticiyi desteklemek amacıyla Çubuk ilçesi Yazır Mahallesi’nde “Ürün İşleme Tesisi” kuruyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımı ve yerli üreticiyi desteklemek amacıyla Çubuk ilçesi Yazır Mahallesi’nde “Ürün İşleme Tesisi” kuruyor. İnşaatının yüzde 65’inin tamamlandığı tesis ile; Ankara'da üretilen çeşitli tarım ürünlerinin yerli üreticiden alınarak işlenmesi ve işlenen bu ürünlerin sevkiyat yeri olarak kullanılması hedefleniyor.

İnşaatının yüzde 65’i tamamlanan tesis ile Ankara'da tarımın ve üretimin güçlenmesi hedeflenirken, tesisin yerli üreticinin kalkınmasına öncülük edecek bir kompleks olması planlanıyor.

TESİS ANKARA'DA TARIMIN GÜÇLENMESİNE ÖNCÜLÜK EDECEK

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Üst Yapılar İnşaat Yapım Şube Müdürü Mehmet Akif Güneş, “Proje alanımız 18 bin metrekareden oluşuyor. 3 bin 300 metrekare ürün işleme tesisimiz, 330 metrekare idari binamız ve 360 metrekare selektör binamız yer alıyor. Ürün işleme tesisinin içerisinde ürünlerin işlendiği bir bölme, bir sevkiyat alanı ve soğuk hava deposu var. Tesisimiz ile Ankara'da üretilen çeşitli tarım ürünlerinin yerli üreticiden alınarak işlenmesi ve işlenen bu ürünlerin de sevkiyat yeri olarak kullanılmasını planlıyoruz. Ankara'da tarımın güçlenmesine öncülük edecek bir tesis olmasını hedefliyoruz. İnşaatımız şu an yüzde 65 seviyesinde. Yıl sonunda tesisimizi halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

TESİS ÜRÜN İŞLEME VE SEVKİYAT YERİ OLARAK KULLANILACAK

Yazır Mahallesi’nde yer alan Ürün İşleme Tesisi kapsamında; 3 bin 300 metrekare ürün işleme tesisi, 330 metrekare alanında idari bina, 360 metrekare selektör tesisi, 41 adet normal ve 2 adet engelli otopark alanı, 10 adet tır yanaşma imkânına sahip yükleme-indirme alanı, 4 bin 369 metrekare yeşil alan, 383 adet yaprak döken ağaç, 291 adet ibreli ağaç, selektör binası, su deposu alanı, güvenlik binası, bin 59 adet çalı grubu bodur bitki, toplam bin 733 adet bitki olmak üzere 4 adet bina ile toplam 18 bin metrekare bir alan içerisinde hizmet verecek. Tesis, Ankara’da üretilen çeşitli tarım ürünlerinin yerli üreticiden alınarak işlenmesi ve halkın hizmetine sunulması için ürün işleme ve sevkiyat yeri olarak kullanılacak.