Ankara Büyükşehir'den Cumhuriyetin 100. yılına özel 1923 adet mısır silajı desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 1923 adet mısır silajı desteği” sloganıyla BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda yetiştirilerek paketlenen mısır silajlarını 40 yaş ve altı yetiştiricilere dağıtacak. 29 Ekim’de başlayacak başvurular, 17 Kasım’a kadar “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden yapılabilecek.

Kırsal kalkınma projeleriyle örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretme katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yerli üreticiye tohumdan teknik desteğe, mazottan gübreye kadar pek çok konuda destek veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 1923 adet mısır silajı desteği” sloganıyla BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda hasadı yapılıp paketlenen mısır silajlarını 40 yaş ve altı yetiştiricilere dağıtacak.

SON BAŞVURU 17 KASIM

Türkiye’nin en büyük Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı BAKAP’ta yetiştirilerek hasadı yapılan ve paketlenen mısır silajları 40 yaş ve altı genç yetiştiricilere yüzde 100 hibe ile dağıtılacak.

Başvurular 29 Ekim-17 Kasım tarihleri arasında “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden yapılabilecek. Başvuruda bulunacak yetiştiriciler için ise şartlar şöyle:

- T.C. Kimlik Belgesi,

- Yetiştiricilerin işletmesinde en fazla 25 büyükbaş hayvanı olması,

- 29 Ekim 2023 tarihi öncesindeki hayvan varlığı sayıları esas alınacak,

- Hayvan Varlığı Belgesi,

- İşletme Tescil Belgesi,

- 40 yaş ve altı genç yetiştirici olması.