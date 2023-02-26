Ankara Büyükşehir'den depremzede çocuklara özel hafta sonu

Ankara Büyükşehir Belediyesi tesislerinde ağırladığı depremzede çocuklar için kent gezileri düzenlerken, ABB Şehir Tiyatroları oyuncularının Kesikköprü Yerleşkesi’nde sahnelediği “Bana Bir Masal Anlat” oyunu da çocuklara moral oldu. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ise Çubuk E-Spor Merkezinin kapılarını depremzede çocuklara açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Başkente gelen 4 bin 500 depremzede vatandaşı Mamak ilçesi Araplar Mahallesi’ndeki Eserkent Sosyal Konutları, Kesikköprü Yerleşkesi ve diğer misafirhanelerinde ağırlamaya devam ediyor.

ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİLER

Depremzede çocukların yaşadıkları travmayı ve stresi atlatabilmeleri için psikolog ve uzman desteği sağlayan ABB, çocuklar için kent gezileri de düzenlemeye başladı.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Anıtkabir ziyareti kapsamında ilk etapta Kesikköprü Yerleşkesinde kalan depremzede çocuklar ve aileleri, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

ÇUBUK E-SPOR MERKEZİ KAPILARINI DEPREMZEDE ÇOCUKLARA AÇTI

ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı da Başkentte ilk kez kurulan Çubuk e-Spor Merkezi’nin kapılarını depremzede çocuklar için açtı.

Son model bilgisayar ve oyun konsollarıyla dijital dünyada yoğun ilgi gören en güzel oyunları oynayan depremzede çocuklar keyifli vakit geçirirken yaşadıkları stresten az da olsa uzaklaşma fırsatı yakaladılar.

TİYATROYLA MORAL BULDULAR

ABB Şehir Tiyatroları da bu sefer perdelerini Kesikköprü Yerleşkesi’nde kalan depremzede çocuklar için açtı.

Çocuklar, Nergiz Zaimi’nin yazdığı ve yönettiği tek perdelik çocuk oyunu “Bana Bir Masal Anlat” isimli çocuk oyununu izleyerek sanatın iyileştirici gücüyle buluştu.