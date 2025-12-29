Ankara Büyükşehir'den EGO personeline Acil Durum Tatbikatı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında personelin olası acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak için “Acil Durum Tatbikatı” gerçekleştirdi. Tatbikat, EGO 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü yerleşkesinde teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada yapıldı.

Yaklaşık 90 personelin katıldığı tatbikatta, yangın, kurtarma, tahliye ve ilk yardım senaryoları eşliğinde müdahale süreçleri uygulamalı olarak gösterildi. Oluşturulan ekipler, olası acil durumlara karşı koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerini pekiştirdi.

“TATBİKAT İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE VERDİĞİMİZ ÖNEMİN GÖSTERGESİ”

EGO 3. Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürü Süleyman Çakır, tatbikat hakkında yaptığı açıklamada, “Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Acil Durum Tatbikatı’nı 3. Bölge Şube Müdürlüğü’müzde başarıyla tamamladık. Tatbikata yangınla mücadele, kurtarma, tahliye ve ilk yardım ekiplerimiz aktif olarak katıldı. Gerçekleştirilen çalışma personelimizin bilinç düzeyini artırırken, ekiplerimizin olaylara hızlı ve etkili müdahale yetkinliğini güçlendirdi. Bu tatbikat, kuruluşumuzun iş sağlığı ve güvenliğine verdiği önemin somut bir göstergesidir” dedi.

EGO Genel Müdürlüğü, benzer eğitim ve tatbikatları kent genelindeki diğer birimlerinde de sürdürecek.