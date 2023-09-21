Ankara Büyükşehir'den Etkili İletişim Becerileri eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de ‘Etkili İletişim Becerileri’ eğitimleri için başvurular başladı. Ücretsiz eğitimlere katılmak isteyen 15-65 yaş aralığındaki vatandaşlar, 21 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Sağlık Mahallesi Aksu Caddesi 6/A Sıhhiye adresinde bulunan Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye’ye şahsen başvurmaları gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm yaş gruplarına yönelik olarak düzenlediği ve eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen uygulamalarına devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de ‘Etkili İletişim Becerileri Eğitimi’ için başvurular başladı.

Kişisel ve mesleki hayatlarına katkı sağlayacak eğitimlere katılmak isteyen vatandaşların, 21 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Sağlık Mahallesi Aksu Caddesi 6/A Sıhhiye adresinde bulunan Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye’ye şahsen başvurmaları gerekiyor.

ÜCRETSİZ EĞİTİMLER 1 YIL SÜRECEK

15 ile 65 yaş aralığındaki vatandaşlar 1 yıl boyunca haftada 2 gün eğitimlere ücretsiz olarak katılabilecek. 7 Ekim 2023 tarihinde başlayacak eğitimlerden 200 Başkentli faydalanabilecek.

Bireylerin kendisini daha iyi bir şekilde ifade edebilmek ve etkili bir iletişim deneyimlemek amacıyla 3 aylık kurlardan oluşacak eğitimlerde; “Beden Dili ve Eğitimi, Dilin Yapı Taşları, İletişim, Türkçe, Stres Yönetimi, Risk Yönetimi, Drama, Oyun Sahneleme Süreci, Komedi, Okuma Alışkanlığı” dersleri verilecek.