Ankara Büyükşehir'den Gazi Paşa'yı Anma Güreşi ile spor kompleksi açılışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Macunköy’de yapımını tamamladığı Şaban Yılmaz Spor Kompleksi’ni açmaya hazırlanıyor. Spor kompleksini basın mensuplarına tanıtan ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Açılışın Gazi Paşa’yı Anma Büyük Yağlı Güreş müsabakalarıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında Başkenti sporunda başkenti yapmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Gazi Paşa’yı Anma Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şaban Yılmaz Spor Kompleksi’nin açılışını düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu.

TÜRKİYE’NİN TEK YAĞLI GÜREŞ KOMPLEKSİ AÇILIYOR

Türk güreş tarihinin önemli isimlerinden başpehlivan Şaban Yılmaz’ın isminin verildiği tesis Türkiye’nin tek yağlı güreş kompleksi olma özelliği taşıyor.

Açılış için geri sayımın başladığı ASKİ Spor Kulübü Şaban Yılmaz Spor Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, “Bulunduğumuz Şaban Yılmaz Tesisi yağlı güreş müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Mansur Yavaş’ın destekleriyle yapıldı. Bu tesisi yaparken niyetimiz, Türkiye’nin her tarafında ata sporu yağlı güreş turnuvaları düzenlenirken Ankara’da bu eksikliği gördük. Dolayısıyla Cumhuriyetin 100. yılında bizim için bir başlangıç olacak Gazi Paşa Atatürk’ümüz 1932’li yıllarda Ankara’da yağlı güreş turnuvaları düzenleniyormuş. Hem onun anısına hem de Cumhuriyetin 100. yılının anısına… Bu tesisimizi yaptık” diye konuştu.

ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRAN PEHLİVANLAR KATILACAK

Macunköy’de bulunan Şaban Yılmaz Spor Komplesi’nin açılışı 14 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek ve ardından Gazi Paşa’yı Anma Büyük Yağlı Pehlivan Güreşleri başlayacak.

Basın mensuplarını müsabakalara davet eden Arslan, şöyle konuştu:

“14 Ekim Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir tarafından başpehlivanlarımız ve toplam 700 güreşçimiz bu turnuvaya katılacak. ABB ve ASKİ Spor altyapıya çok önem verdi ve Başkanımızın destekleriyle Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi yaptı. Türkiye’nin en modern ve en güzel tesislerinden birisi. Bu tesis de Türkiye’nin ilk yağlı güreş tesisi… Dolayısıyla ata sporumuzu yaşatarak altyapıdan gelen çocuklarımıza örnek olsun ve geleneksel hâle gelsin diye böyle bir adım attık. Ankara’mıza Başkentimize hayırlı olsun, ilkler biraz zordur ama kamuoyunun yoğun bir desteği var.”

Açılış törenine ve yağlı güreş müsabakalarına; adını altın harflerle yazdıran, Ali Gürbüz, Yusufcan Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu gibi birçok pehlivan katılacak. Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de açılış günü bu heyecana ortak olacak.