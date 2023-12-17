Ankara Büyükşehir'den geleceğin sanatçılarına destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi eğitimde fırsat eşitliği adına öğrenci dostu projelerine devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı üniversitelerin müzik bölümlerinin yetenek sınavına hazırlanan adaylara yönelik hazırlık kursları düzenleyecek. 13-25 yaş aralığındaki adaylara yönelik ücretsiz olarak düzenlenecek kurslar Ocak 2024’te başlayacak ve Temmuz 2024’te sona erecek.

Öğrenci dostu uygulamalarına devam ederek çeşitli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, geleceğin sanatçılarına destek veriyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, üniversitelerin müzik bölümlerinin yetenek sınavına hazırlanan adaylara yönelik ücretsiz hazırlık kursu düzenleyecek.

MÜZİK YETENEK SINAVI HAZIRLIK KURSU OCAK 2024’TE BAŞLAYACAK

Kurslardan faydalanmak isteyen gençlere yönelik ön eleme sınavı ise Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde yapıldı. Müzik yetenek sınavları hazırlık kurslarının ön elemesini başarı ile geçen adaylar 18-19-20 Aralık 2023 tarihlerinde kesin kayıtlarını yaptırabilecek. Müzik bölümleri yetenek sınavlarına hazırlık kursları Ocak 2024’te başlayacak ve Temmuz 2024’te sona erecek.

ADAYLAR SINAVA UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE HAZIRLANACAK

Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Konservatuarın müzik bölümünün yetenek sınavına girmek isteyen 13-25 yaş arasındaki adaylar sınavlara uzman eğitmenler eşliğinde hazırlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gençleri desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Toplulukları Şube Müdürü Şenay Yılmaz, hazırlık kursları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gençleri desteklemeye devam ediyoruz. Konservatuvara hazırlık kurs kayıtlarının sınavlarına hazırlıklarına tanıklık ediyorsunuz. Üniversitelerin müzik yetenek bölümüne girmek isteyen öğrencileri Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak yetenek sınavlarına hazırlıyoruz. Yıl sonuna kadar, sınavlara kadar burada ücretsiz olarak kurslardan yararlanabilecekler. Yıl boyunca öğrenciler için onların yeteneklerini geliştirecek ve onlara destek olacak kursları ücretsiz olarak vermeye devam edeceğiz.’’

Müzik yeteneği sınavına hazırlanan adayların kazanmaları için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Müzik Eğitmeni Halil Cem Güdek ise; ‘‘Yetenekli olup müzik sınavlarına girecek adaylara yönelik kurslar yapıyoruz. Güzel Sanatlar Lisesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Konservatuvar ya da Eğitim Fakültelerinin müzik sınavına girecek öğrencilere hazırlık kursu olacak. Kurslarımız ocak ayında başlayacak ve temmuz ayına kadar devam edecek ve öğrencilerin yetenek sınavlarını kazanması için faydalı içerikler olacak yani kulak sınavlarına hazırlık dersleri olacak, enstrüman dersleri, dikte, solfej dersleri olacak girecekleri üniversitelerin ya da okulların yetenek sınavı kılavuzlarına göre bir hazırlık yapacağız ve onların kazanmaları için elimizden geleni yapacağız’’ diye konuştu.