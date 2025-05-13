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Ankara Büyükşehir'den genç sanatçılara destek: Genç Keşif Sahnesi kuruluyor

Ankara Büyükşehir'den genç sanatçılara destek: Genç Keşif Sahnesi kuruluyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), konservatuvar öğrencileri ve sahne sanatları alanında eğitim gören gençlere destek olmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Genç yetenekler, 19 Mayıs’ta ilk kez ABB’nin yeni projesi “Genç Keşif Sahnesi” ile seyirci karşısına çıkacak.

ABB, bu yıl Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı “Gençlerin Şehri: Ankara” temasıyla kutlayacak. “Gençlerin söz sahibi olduğu bir Başkent” vizyonuyla hareket eden ABB, kültür ve sanatla ilgilenen gençler için “Genç Keşif Sahnesi” projesini hayata geçiriyor. 

“Ankara Kültür” markası çatısı altında başlatılan proje, Başkentte yaşayan genç müzisyenlerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve onlara sürdürülebilir üretim alanları açmayı hedefliyor. Projenin ilk etkinliği ise, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü 13.00-19.00 saatleri arasında Koru Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

ETKİNLİKLER YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Genç Keşif Sahnesi, yaz boyunca kurularak genç sanatçıları izleyiciyle buluşturmaya devam edecek. Proje kapsamında, başta konservatuvar öğrencileri olmak üzere sahne sanatları alanında eğitim gören gençler desteklenecek. Bağımsız sanat inisiyatifleriyle yapılacak iş birliği sayesinde Ankara’da yeni bir kültürel dayanışma ağı da oluşturulacak. 

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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