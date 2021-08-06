Ankara Büyükşehir'den gönüllü motosikletlilere yangın eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; doğal afet, sel ve yangınlar konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Motosiklet Derneği ve Ankara Motosikletli Arama Kurtarma Derneği (ANMAKUD) üyeleri, orman yangınlarına karşı gönüllü mücadele etmek için Ankara İtfaiyesi’nden yangın eğitimi aldı.

Türkiye’nin dört yanında devam eden yangınlara destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınla mücadele konusunda bir yandan da vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor.

Hem kendi personeline yönelik eğitimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi hem de gelen talepler doğrultusunda gönüllülere de yangın eğitimi veriyor. Bu kapsamda Motosiklet Derneği ile Ankara Motosikletli Arama Kurtarma Derneği (ANMAKUD) üyeleri, orman yangınlarıyla gönüllü mücadele etmek amacıyla Ankara İtfaiyesi’nden yangın eğitimi aldı.

YANGINLARA KARŞI HIZLANDIRILMIŞ İLK MÜDAHALE EĞİTİMİ

Motosiklet Derneği ve ANMAKUD üyeleri, Ankara’daki ormanları kundaklama ve yangın riskine karşı korumak için Orman Genel Müdürlüğü’ne gönüllü olarak talepte bulunduktan sonra Ankara İtfaiyesi’ne de yangın eğitimi için başvurdu.

Gönüllü motosikletlilere yangınlara karşı ilk müdahale konusunda hem pratik hem de uygulamalı eğitim desteği sağladıklarını belirten Ankara İtfaiyesi Eğitim Şube Müdürü Musa Ödemiş, şu bilgileri paylaştı:

“Motosiklet Derneği ve ANMAKUD ortaklaşa bir çalışma yapıp ormanlarımızı korumak için gönüllü olduklarını Orman Genel Müdürlüğü’ne bildirmişler. Ankara İtfaiyesi’nden de yangınla ilgili bir eğitim talep ettiler. Biz de bu talep doğrultusunda kendilerine yangına ilk müdahale ile ilgili hızlandırılmış bir eğitim verdik.”

MOTOSİKLETLİLER DE ORMANLARI KORUMAK İÇİN HAZIR

Dernek üyeleri, aldıkları eğitim için Ankara İtfaiyesi’ne şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Sinan Çetin (Motosiklet Derneği Başkan Yardımcısı): “ANMAKUD ile birlikte bir süreç başlattık. Orman Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaptık. Gittiğimiz bölgede yangınlara karşı donanımlı olmak için Ankara İtfaiyesi’nden de eğitim talebinde bulunduk. Ankara İtfaiyesi de bizi kırmadı ve hızlandırılmış bir eğitim desteği verdi. Ankara’daki ormanları korumak istedik. Buradaki eğitimde yangın nedir, yanmak nedir onu öğrendik. Yangın karşısında neler yapabileceğimizi öğrendik. Hem teorik hem pratik eğitimler aldık. Eksik olduğumuzu gördük ve tamamladık. Bu yüzden Ankara İtfaiyesi’ne teşekkür ederiz.”

-Ferhat Durmuş (ANMAKUD Sözcüsü): “Yangınlar başladığı zaman söndürmek mümkün olmuyor. Kundaklama şüphesine karşı nöbet tutmaya başlamak istedik. ANMAKUD olarak tüm Türkiye’de örgütlenerek ormanlarımız için nöbet tutmaya başladık. Kurtarmış olduğumuz 4-5 bölge oldu. Şu an nerdeyse Türkiye’nin her yerinde nöbet tutan, yangınlara müdahalede yardımcı olan arkadaşlarımız var.”

-Cengiz Çokal (ANMAKUD Yönetim Kurulu Üyesi): “Farklı bir proje başlatmak istedik. Farkındalık olsun istedik. Derneğimizin kuruluş amacı zaten doğal afetlerde, sellerde ve yangınlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaktı. Derneğimiz kurulur kurulmaz yangın felaketleriyle karşılaştık. Bazı arkadaşlarımız yangın bölgelerinde görev aldı. Tam bu noktada eksiklerimizi gördük. Ankara İtfaiyesi’ne başvurduk. Burada gerekli ilk müdahale eğitimlerini aldık. Bize verilen izinler doğrultusunda ormanlarımız için çalışmaya hazırız.”

-Selda Taşkobel (ANMAKUD Yönetim Kurulu Üyesi): “Derneğimiz kurulduktan sonra yangın felaketi meydana geldi. Yangın çıktığında Manavgat’taydım. Orada yardım çalışmalarında dumandan zehirlendim. Bu noktada eksiklerimiz olduğunu görünce Ankara İtfaiyesi’ne eğitim için başvurduk. Buradaki eğitim sayesinde eksik olduğumuz noktaları tamamladık. Çok faydalı bir eğitim oldu. Ankara İtfaiyesine verdikleri eğitim ve destek için çok teşekkür ederim.”