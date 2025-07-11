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Ankara Büyükşehir'den içme suyundan kaynaklı salgın iddiasına açıklama

Ankara Büyükşehir'den içme suyundan kaynaklı salgın iddiasına açıklama
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "TBMM'de içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığı" iddialarına ilişkin inceleme sonuçlarını paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yakın zamanda "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığı" iddialarına ilişkin inceleme başlatmıştı.

Bu incelemeler sonucunda suda olumsuz bir durum tespit edilmediğini bildirildi.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, yakın zamanda "TBMM'de içme suyundan kaynaklı salgın yaşandığına" ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi.

İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan o açıklama:

Yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan salgınla ilgili olarak bir kısım basın yayın organlarında “salgının sebebinin içme suyundan kaynaklı olduğuna ilişkin” iddialar yer almaktadır.

Öncelikle ASKİ Genel Müdürlüğünce vatandaşlarımıza sağlanan içme suyunun kalitesi ASKİ ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından sürekli kontrol edilmektedir.

2024 yılında yaklaşık 100 bin adet numune analiz edilmiş ve su kalitesi sürekli izlenmiştir.

Yapılan analiz sonuçları periyodik olarak ASKİ internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Son incelememiz tüm ilçelerimizde 7 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşmiştir.

Ve herhangi olumsuz bir durum TESPİT EDİLMEMİŞTİR.

(Analiz sonuçları linkine buradan ulaşabilirsiniz: https://www.aski.gov.tr/TR/ SuAnalizSonuclari.aspx)

 Bununla birlikte, bahse konu iddialar sonrası, TBMM’nin de içinde yer aldığı bölge yeniden incelenmiştir ve HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUMA RASTLANILMAMIŞTIR.

Ayrıca TBMM dışında o bölge genelinde herhangi bir şikâyet tarafımıza vatandaşlar tarafından iletilmemiştir.

 

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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