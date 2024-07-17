Ankara Büyükşehir'den istihdama katkı: Çağrı Merkezi-Müşteri Temsilcisi Eğitimleri başladı

İşverenler ile iş arayanlar arasında köprü görevi gören Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin “Netcall Center Çağrı Merkezi-Müşteri Temsilcisi Projesi”ne başvuran adaylar için eğitimler başladı. Bir aylık eğitimi başarılı olarak tamamlayan adaylar ise firma tarafından istihdam edilecek.

Başkentte istihdamın artırılması amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kariyer Merkezi işverenler ile iş arayanlar arasında köprü olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin 29 Mayıs 2024 tarihinde başlattığı “Netcall Center Çağrı Merkezi-Müşteri Temsilcisi Projesi”ne toplam 4 bin 56 kişi başvuruda bulundu. Yoğun ilgi gören projeye başvuruda bulunan adaylar, kademeli olarak eğitime alınıp işbaşı yapmaya başlayacak.

65 KİŞİNİN EĞİTİMİ BAŞLADI

İlk kurda 65 kişinin eğitim ve istihdam süreçlerinin başladığı proje kapsamında adaylar, sektöre yönelik temel bilgilerden müşteri ilişkileri yönetimine kadar birçok konuda uzman eğitmenler tarafından bilgilendirilecek.

Eğitim programının içeriğinde, çağrı merkezi teknikleri, etkili iletişim becerileri, müşteri memnuniyeti ve stres yönetimi gibi konular yer alıyor. Teorik bilgilerin yanı sıra, uygulamalı eğitimlerle de desteklenen program sayesinde katılımcılar, çağrı merkezi işlerinin gerektirdiği tüm donanıma sahip olacaklar. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar ise firmada istihdam edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi İdari İşler Müdürü Orhan Koçak, mesleki eğitimlerin devamı niteliğinde iletişim sektöründe de eğitimlere başladıklarını belirterek, “Projemiz yoğun ilgi görüyor. Belirli periyotlarda eğitimlerimiz tekrarlanacak. Eğitim sonunda kursiyerlerimiz Netcall Center bünyesinde yeni işleriyle buluşacaklar. Personel arayan kurumların, bireylerde teknik yeterliliğin yanında sosyal yeterlilik de aradıklarını düşündüğümüzde bu tür iş kolları daha çok önem kazanıyor. Kursiyerlerimiz bir yandan sosyal becerilerini geliştirip etkili iletişim kurabilecek ve takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı bireyler hâline gelecekler diğer yandan kariyer planları doğrultusunda kurum bünyesinde yükselme şansı bulacaklar” diye konuştu.

SEKTÖRÜN İNSAN KAYNAĞI İHTİYACI KARŞILANACAK

Sektörün ihtiyacı olan insan kaynağının, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle başlatılan iş birliğiyle birlikte önemli ölçüde karşılanacağının altını çizen Netcall Center Genel Müdürü Esat Kubilay Yorga ise şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 2 ay önce iş birliğine başladık. Çağrı merkezi sektöründe istihdam süreci bizim için önemli etkenlerden bir tanesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda ciddi katma değerli iş planları oluştu. Hem mesleki eğitimler açısından hem de sektörümüze katma değerli iş planları anlamında bize büyük bir etken sağladı. 2 ay önce başladığımız bu serüvende sektörümüze kazandırılmak üzere 4000 kişilik insan kaynağı konusunda bize yardımcı oldular. 65 kişilik bir eğitimle Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla projemizi başlatmış bulunmaktayız. Ankara Büyükşehir Belediyesinin destekleri konusunda çok mutlu ve çok güvenli hissediyoruz kendimizi. Bu iş birliğini uzun süre devam ettirmek, belediyemizin katkılarıyla daha büyüyerek daha başarılı hale gelebilmek sektörel anlamda da bize büyük bir katma değerli iş planı olacak.”

ABB KARİYER MERKEZİNE TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’ne başvurarak firmadaki eğitim süreci başlayan Mert Yücesan, “22 yaşındayım ve 3 yıldır çağrı merkezi sektöründe çalışıyorum. Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi aracılığıyla Netcall Center ile tanıştım. Bir aydır bu şirkette çalışıyorum. Hem çalışma ortamı açısından hem de sosyal çevre edinme açısından bana çok yararı olduğunu düşünüyorum. İş arayanlar için Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezini daha aktif kullanmaları kendilerinin de yararına olacaktır. Ben işimi oradan buldum şu anda da mutluyum diğer arkadaşlara da tavsiye ederim” derken, firmada eğitim süreci devam eden bir başka aday Elif Su Demirel de şu ifadeleri kullandı:

“Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nden bu işi buldum ve firmayla görüşüp çağrı merkezinde eğitim alma sürecine başladım. Öğrenciyim ve bu işte deneyimsiz biri olarak kendime güzel bir kariyer yapıp böyle bir alanda yükselmeyi istedim. Bize çok güzel eğitimler veriliyor, ortamı çok iyi. Eğitimlerimiz çok güzel ilerliyor ve takım şeklinde çalışmayı da öğreniyoruz. Müşteri ilişkilerini ve kriz yönetimini çok güzel öğretiyorlar.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen “Netcall Center Çağrı Merkezi-Müşteri Temsilcisi Projesi”ne vatandaşlar “https://forms.ankara.bel.tr/cagri_merkezi_personeli” linki üzerinden başvurabiliyorlar.