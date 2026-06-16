Ankara büyükşehir'den kadının iş gücüne katılması için anlamlı adım

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Kadının Güçlenmesi ve İş Gücüne Girişinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında, girişimcilik eğitimi alan 25 kadına eğitim sonunda sertifikasını takdim etti. 100 kadının 25 kişilik alanlara ayrılarak girişimcilik eğitimi aldığı program ile toplamda, 75 kadın TED Üniversitesi ile eğitimlerini tamamlamış oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesini, iş gücüne katılımlarını ve girişimcilik kapasitesini artırmak amacıyla Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve TED Üniversitesi ile anlamlı bir iş birliğine imza atarak “Kadının Güçlenmesi ve İşgücüne Girişinin Desteklenmesi Projesi”ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında; 380 kadın Kadın İnsan Hakları Eğitimi Programı (KİHEP) olmak üzere çeşitli güçlenme ve kapasite geliştirme eğitimlerinden yararlanırken 550 kadına da Kariyer Merkezi aracılığıyla istihdam desteği sağlanıyor. 25’er kişilik 4 gruptan oluşan girişimcilik alanında ise TED Üniversitesi iş birliğinde girişimci olma yolundaki 100 kadına eğitim veriliyor. Programda ayrıca, her fazdan iş fikri geliştiren 5 kadına da TED Üniversitesi tarafından mentorlük ve iş kurma desteği sağlanıyor.

Yapay zekâ, iş fikri geliştirme, iş modeli oluşturma, finansal okuryazarlık, pazarlama ve sürdürülebilir girişimcilik gibi eğitimlerinin verildiği eğitimin girişimcilik bölümünün 3. fazında 25 kadın girişimci, TED Üniversitesi’nde sertifikalarına kavuştu. Böylelikle, toplamda 75 kadın, TED Üniversitesi aracılığıyla eğitimlerini tamamladı.

“BÖYLE GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARINA İHTİYACIMIZ VARDI”

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadının Güçlenmesi Şube Müdürü Şenay Yılmaz, “Ankara’daki pek çok kadına da bu eğitimden yararlanma şansı tanıyacağız” diyerek projenin detaylarına değindi ve eğitimlerin önemini şu sözlerle vurguladı:

“Toplamda şu an 75 kadın, TED Üniversitesi ile girişimcilik eğitimlerini tamamladılar. Her gruptan iş fikri geliştirmiş 5 kadına da mentorlük ve iş kurma desteği yine TED Üniversitesi tarafından veriliyor. Proje kapsamında, 2027 yılı sonuna kadar toplamda 100 kadın TED Üniversitesi ile beraber bu girişimcilik eğitimlerini tamamlamış ve iş gücüne katılmak için önemli bir deneyim kazanmış olacak. Kadınların el, ev eksenli yaptığı ürünlerin piyasada değer bulması ve kadının gelir elde etmesi için böyle girişimcilik programlarına ihtiyacımız vardı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve TED Üniversitesi ile şimdi bunu başlatmış olduk. Proje kapsamında Ankara’daki pek çok kadına da bu eğitimden yararlanma şansı tanıyacağız.”

KADINLARA UZMAN EĞİTMENLER EŞLİK ETTİ

TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Direktörü ve Eşitlik Akademisi Projesi Koordinatörü Doç. Dr. Selin Akyüz ise Büyükşehir ile ortak paydada yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi:

“Akademimizin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ve UN Women’ın yollarının kesişmesi bu yapay zekâ kolaylaştırıcı eğitimi ile oldu. Biz Eşitlik Akademisi olarak bu etkinliğe ev sahipliği yaptık. Uzman eğitmenlerle birlikte kadın girişimcilere yapay zekâ eğitimi verildi, kadınlarımız sertifikalarını aldılar.”

KADINLAR GİRİŞİMCİLİK YOLUNDA HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ

Eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarına kavuşan kadınlar ise Büyükşehir Belediyesi’ne ve paydaşlara teşekkür ederek girişimci olma yolundaki eğitim serüvenlerini paylaşıp duygularını şu sözlerle ifade ettiler:

-Ayşe Üstün: “Ben geçen sene emekli olmuştum, bu sene BELMEK kurslarına katıldım. Resim kursundayım. Bu program sayesinde ise yapay zekâ ile tanıştım. İlerleyen süreçte, resimlerimi bitirdikten sonra küçük satışlar yapmayı, bu satışlardan da yapay zekâ kullanımı ile yararlanmayı düşünüyorum, bana çok büyük bir faydası oldu. Özellikle kadınların bu konularda eğitim alması çok anlamlı. Bu tür şeylerde kadınları tamamlamak, çok önemli. Çok teşekkür ediyorum.”

-Durgül Doğan: “Yapay zekâyı daha detaylı nasıl kullanabiliriz, neler yapabiliriz ayrıca bunun yanında da sosyal sorumluluklarımızı nasıl alırız, birlikte nasıl üretebiliriz onu da öğrenmiş olduk. Hocalarımız çok güzel ders verdiler. Yapay zekâ ile ürünlerimizi etiketlendirme, fiyatlandırma, araştırmayı öğrendik. Bunların bizlere çok büyük katkısı oldu. Bu eğitime destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.”

-Tülay Yılmaz: “Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz, kadınlara verdikleri bu destekten ötürü. Özellikle bu dijitalleşme çağında, yapay zekâ ürünlerin geliştirilmesi, dijital ortamda tanıtılması çok önemli, çok ihtiyacımız var. Sertifikamı aldım gururla… Teşekkürler.”