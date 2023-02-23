Ankara Büyükşehir'den Kahramanmaraş'a mobil internet ve uydu aracı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’a 4.5G destekli internet altyapısına sahip Mobil İnternet ve Uydu Haberleşme Aracı gönderdi.

Deprem bölgelerinde yaşanan sorunların çözümü için birçok çalışma gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Kahramanmaraş’a Mobil İnternet ve Uydu Haberleşme Aracı gönderdi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gönderilen ve hizmete başlayan uydu internetine sahip 1 adet mobil internet dağıtım aracı ile depremzede vatandaşlar telefonlarını da şarj edebiliyor.

6 ADET ARAÇ DAHA AFET BÖLGESİNE GİDECEK

Mobil internet ve uydu haberleşme aracının Kahramanmaraş’ta hizmet vermeye başladığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

“Mobil internet ve uydu haberleşme aracımız Kahramanmaraş'ta. Önümüzdeki hafta 6 aracımızı daha bölgeye ulaştıracağız. Depremzede vatandaşlarımız 4.5G destekli internet altyapısıyla yüksek hızlı internet erişimi sağlayabilir ve telefonlarını da mobil araçlarımızda şarj edebilir.”

4.5G DESTEKLİ UYDU İNTERNETİ

Afet bölgesinde vatandaşların yaşadığı iletişim probleminin çözümüne katkı sunulması için gönderilen araç; 4.5G destekli altyapısıyla Onikişubat ilçesi Pizza AVM önüne kurulan çadır kentte hizmet vermeye başladı.

Arazi şartlarına uygun donanıma sahip 6 araç daha önümüzdeki günlerde deprem bölgelerine doğru yola çıkacak.