Ankara Büyükşehir'den Kahramanmaraşlı çocuklara etkinlik alanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş’ta depremi yaşayan çocuklar için etkinlik ve oyun alanı oluşturdu. Şişme oyun alanlarının bulunduğu ve Hacivat Karagöz gibi oyunların sahnelendiği etkinlik alanını sosyal medya hesaplarından duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Kahramanmaraş'ta çocuklarımız için çok renkli bir alan hazırladık. Bir evladımızın gülüşünden kıymetli hiçbir şey yok” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi deprem bölgelerinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik desteklerini sürdürürken depremzede çocukları da unutmadı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekipleri, Kahramanmaraş’ta çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye başladı.

Kurulan oyun ve etkinlik çadırı ile park alanında Kahramanmaraşlı depremzede çocukların uzmanlar eşliğinde oyunlar oynarken yaşadığı travmaları da atlatması hedefleniyor. Alanda; elektrikli ve elektriksiz oyuncaklardan tiyatro oyunlarına, resim ve boyama etkinliklerinden Hacivat Karagöz gösterilerine kadar pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor.

YAVAŞ: “BİR EVLADIMIZIN GÜLÜŞÜNDEN KIYMETLİ HİÇBİR ŞEY YOK”

Çocukların da ilgisinin yoğun olduğu alanı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Kahramanmaraş'ta çocuklarımız için çok renkli bir alan hazırladık. Bir evladımızın gülüşünden kıymetli hiçbir şey yok” dedi.