  Ankara büyükşehir'den Kalecik'te kırsal kalkınma toplantısı

Ankara büyükşehir'den Kalecik'te kırsal kalkınma toplantısı



Kırsal kalkınma projeleriyle Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yerli üretimi desteklemek ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği desteklerine devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, “Kalecik Kırsal Kalkınma Değerlendirme ve Planlama Toplantısı”nda ilçedeki çiftçi ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda; üreticilere, 2025 yılında Kalecik’te yapılan çalışmalar ile kuraklığa ve ilkbahar geç donlarına dayanıklı Aronya bitkisi ile Çörek Otu bitkisinin yetiştiriciliğine dair bilgiler verildi. Ayrıca, ABB bünyesinde bulunan üzüm sıkma makinelerinin Kalecik Belediyesi’ne devri için protokol imzalandı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Kalecik Belediyesi iş birliğinde “Kalecik Kırsal Kalkınma Değerlendirme ve Planlama Toplantısı” düzenlendi. Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal’ın da katıldığı toplantıda; muhtarlar ve vatandaşların talep ve önerileri dinlenirken, 2025 yılında Kalecik’te yapılan çalışmalar anlatıldı. Kuraklığa ve ilkbahar geç donlarına dayanıklı Aronya bitkisi ile Çörek Otu bitkisinin yetiştiriciliğine ve özelliklerine dair de önemli bilgiler paylaşıldı.

Ayrıca toplantının sonunda; ABB bünyesinde bulunan üzüm sıkma makinelerinin Kalecik Belediyesi’ne devri için protokol imzalandı.

“KIRSAL BÖLGELERDEKİ POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN BİR ARADAYIZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere ve kırsal yaşama yönelik çalışmalarının artacağını belirten ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, “Bugün burada ülkemizin kalkınmasında stratejik öneme sahip tarım sektörünü nasıl ileriye taşıyabiliriz, üreticilerimizin emeklerini nasıl güçlendiririz ve sürdürülebilir tarımı Kalecik’te nasıl inşa edebiliriz diye bir araya geldik. İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, artan maliyetler ve küresel rekabet gibi zorluklarla karşı karşıyayız. Ancak bu zorluklar güçlü işbirliği ve akıllı politikalarla aşılabilir. Bugün içinde olduğumuz durumu hepimiz biliyoruz. Tam da bu noktada verimli topraklarımızı koruyan, çiftçimizi ve üretimimizi güçlendiren sürdürülebilir bir tarım politikası ortaya koymamız lazım. İlçelerimizin kırsal bölgelerindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için bir aradayız. Yani köylerimizi sadece geçmişimizin bir parçası olarak değil, geleceğin üretim merkezleri olarak görmek istiyoruz. Atacağımız her adım ekonomik gelişmenin yanı sıra sosyal adaleti, sürdürülebilirliği ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecektir” dedi.

“BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR”

Konuşmasında üretimin önemine vurgu yapan Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ise şöyle konuştu:

“İçinizden gelen biri olarak, yaşadıklarınızı bildiğim için göreve geldiğimden itibaren çiftçiliğe ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalara da öncelik verdim. İlçemiz ve çiftçimiz için şartları ve çalışmaları da daha iyiye ilerletmeyi sürdüreceğiz. Biz birlikte başaracağız. Bu imkânları bize sağlayan kim? Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş. Şimdiye kadar yaptığımızı inşallah 2026’da iki katını yaparak, saydığımız projelerle sizlere destek olmak bizim boynumuzun borcudur. Her zaman üreten benim başımın tacıdır.”

“HAYATIMIZDA OLAN HER KONUDA BELEDİYELERİMİZ YANIMIZDA”

Programa katılan mahalle muhtarları memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Kalecik Beykavağı Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz: “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kalecik Belediyesi sayesinde gerçekten çok iyi koşullarda görevlerimizi yapıyoruz. Vatandaş olarak çok memnunuz. Köy konağından tutun, cenaze gibi gündelik hayatımızda olan durumlara kadar her konuda belediyelerimizi yanımızda görüyoruz. Gerçekten belediyeciliği ben muhtarlığımda gördüm, ne istediysek onaylandı, karşılığında hiçbir şey talep edilmeden. 45 gün benim köy konağımda çalışma yapıldı; halısına, şark köşesine kadar her konuda yanımızda oldular. Gerçekten çok teşekkür ederim. Mansur Başkan’ımıza ve Satılmış Başkan’ımıza çok teşekkür ederim.”

-Kalecik Değirmenkaya Mahallesi Muhtarı Leyla Çoban: “Bugünkü toplantı çok verimli geçti. Taleplerimiz dinlendi. Bugün köyüme o vaatlerle gideceğim, çok sevinçliyim, heyecanlıyım. Muhteşem bir toplantıydı, böyle toplantıların devamını diliyorum.”

