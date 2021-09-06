Ankara Büyükşehir'den karavan tutkunlarına müjde

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurtboğazı Barajı ile Mavi Göl’de Karavan Park projesini hayata geçirerek doğaseverlerin yüzünü güldürecek yeni bir çalışmaya imza attı. İlk etapta Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl’de hizmet veren Karavan Park alanlarında ziyaretçiler için tüm temel ihtiyaçlar da düşünüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi turizme yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yeni bir çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, son dönemlerde ilginin arttığı karavan turizmini yaygınlaştırmak ve Başkent’i karavanların uğrak noktası haline getirmek amacıyla ‘Karavan Park’ projesi çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından proje çalışmaları tamamlanan Karavan Park, Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl’de hizmet vermeye başladı.

BAŞKENT’İN ORTASINDA YEŞİLİN İÇİNDE

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından projelendirilen Kurtboğazı Barajı’na yaklaşık 6 bin 500 metrekare alana, Mavi Göl’de ise yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine Karavan Park oluşturuldu.

Ziyaretçiler için tüm olanakların sağlandığı Karavan Park projesinde 28 adet karavan park, her bir karavana ait yeşil alan, temiz su, elektrik, sosyal donatılar, güvenlik ve otopark alanı yer alıyor. Projenin hem turizme önemli katkılar sunması hem de yerel ekonomiyi canlandırması hedefleniyor.

KARAVAN TUTKUNLARININ KISA SÜREDE DİKKATİNİ ÇEKTİ

Karavan tutkunlarının kısa sürede dikkatini çeken Karavan Park, Başkent’in gözde turizm mekanlarından bir tanesi olmaya hazırlanıyor.

Kurtboğazı Barajı’ndaki alana karavanlarıyla giden vatandaşlar, Karavan Park projesine tam not vererek memnuniyetlerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Musa İyice: “Karavanımla geldim doğadan yararlanıyorum. Kurtboğazı Barajı’nı daha önceden de biliyorum. Burası 20 senedir atıl vaziyetteydi. Çok duygusallaştım böyle görünce, çok güzel. Her türlü hizmet de var. Tertemiz, pırıl pırıl çok heyecanlıyım. Mansur başkana çok teşekkür ediyorum. Çeşmeden tuvalet alnına kadar her türlü hizmet var. Yeşilin ve doğanın içerisindeyiz, bir kampçı daha ne ister.”

-Semih Özcü: “Buraya yapılan Karavan Park’tan dolayı çok memnunum. Çoğu kamp alanında göremediğimiz elektrik, su gibi olanaklara sahip. Burası bizi çok memnun etti. Kurtboğazı Barajı’na yapılan bu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi iletiyorum.”