  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir'den küçük aile işletmelerine 3 milyon TL'nin üzerinde destek

Ankara Büyükşehir'den küçük aile işletmelerine 3 milyon TL'nin üzerinde destek

Ankara Büyükşehir'den küçük aile işletmelerine 3 milyon TL'nin üzerinde destek
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü olan BAKAP’ta ürettiği mısır silajlarını hayvan yetiştiricilerine ilçe ilçe dağıtmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticinin üretimde kalmasını sağlamak amacıyla tarımsal desteklerini sürdürüyor.

ABB, öz kaynaklarıyla ATA Çiftliği’nde ekiminden hasadına ve paketlenmesine kadar hazır hâle getirerek ürettiği mısır silajlarını küçük aile işletmeleriyle buluşturuyor.

3 milyon TL üzerinde verilen ve en kaliteli kaba yemler arasında yer alan mısır silajı desteği sayesinde hem büyükbaş hayvanların beslenme kalitesi artırılıyor hem de üreticilerin artan yem maliyetleri karşısında yükü hafifletiliyor.

KOÇAK: “İLÇEMİZDE KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİMİZİN TAMAMINA MISIR SİLAJI DAĞITILMAKTADIR”

Mısır silajı dağıtımına katılarak küçük işletme sahipleriyle buluşan Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, verilen desteğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Şereflikoçhisar ilçemizde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’mız tarafından ATA Çiftliği’nde Belediye’mize ait tarlalarda ürettiğimiz mısırlardan elde edilen silaj dağıtımını gerçekleştirmekteyiz. Ankara genelinde kırsalda gelişimin devamını sağlamak amacıyla üreticilerimizin üretmekten küsmemesi adına çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün ilçemizde küçük aile işletmelerimizin tamamına mısır silajı dağıtılmaktadır. Bu konuda böyle bir anlayış içerisinde olduğundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mansur Yavaş'a, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı olarak ve üreten bir belediye başkanı olarak çok teşekkür ediyorum.”

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Serkan CAN ise küçük aile işletmelerine destek olmayı sürdürdüklerini belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak ATA Çiftliği’mizde ekiminden hasadına paketlemesine kadar ürettiğimiz mısır silajlarını, küçük aile işletmelerine dağıtıyoruz. Bugün de Şereflikoçhisar olmak üzere Ankara'nın muhtelif ilçelerine %100 hibeli olarak vermekteyiz” dedi.

MUHTARDAN VE ÜRETCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Kırsal destek kapsamında Şereflikoçhisar ilçesinde mısır silajlarını alan üreticiler ile mahalle muhtarı memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Şereflikoçhisar Mustafacık Mahallesi Muhtarı Hurşit Yıldırım: “Mustafacık Mahallesi Muhtarıyım, besicilik de yapıyorum. Küçük işletmeleri her zaman için ayakta tutmalıyız. Bu konuda bize yardımcı olan Sayın Mansur Başkan’ımıza, Mustafa Koçak Başkan’ımıza çok çok teşekkür ederiz.”

-Murat Ünal: “Doğdum doğalı çiftçiyim. Bu uygulamadan 4-5 senedir yararlanıyorum. Çok faydası var. Gücü yetmeyen insan var. Mansur Yavaş’a da teşekkür ederim. Başkan’ımızdan Allah razı olsun.”

-Turgut Beyazıt: “Küçük aile işletmesiyim, hayvancılıkla uğraşıyorum. Böyle hizmetler verildiği için çok teşekkür ederim.”

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Barzani ailesinden, İzol Aşireti'ne avukat gelin geldi, geline kilolarca altın takıldı! Barzani ailesinden, İzol Aşireti'ne avukat gelin geldi, geline kilolarca altın takıldı! Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, ağza alınmayacak küfürle Mehmet Akif Ersoy'a seslendi Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, ağza alınmayacak küfürle Mehmet Akif Ersoy'a seslendi ABD'den Suriye'de intikam operasyonu: Onlarca hedef vuruldu, taş üstünde taş bırakmadılar! ABD'den Suriye'de intikam operasyonu: Onlarca hedef vuruldu, taş üstünde taş bırakmadılar! Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı Altının gerçek bir bileni kuyumcu esnafı 2026 yılı için dudak uçuklatan tahminini açıkladı Altının gerçek bir bileni kuyumcu esnafı 2026 yılı için dudak uçuklatan tahminini açıkladı Markette dehşet: İş yeri sahibi tartıştığı 2 kişiyi vurarak öldürdü! Markette dehşet: İş yeri sahibi tartıştığı 2 kişiyi vurarak öldürdü! Zorunlu askerlik görevinde ''istediği yerde'' dönemi başlıyor! Zorunlu askerlik görevinde ''istediği yerde'' dönemi başlıyor! Kokusu, tadı yok... Uykuda yakalayan ''sessiz katil'' hortladı! Uzman isimden hayati uyarı Kokusu, tadı yok... Uykuda yakalayan ''sessiz katil'' hortladı! Uzman isimden hayati uyarı Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki cesur sahneler olay oldu Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki cesur sahneler olay oldu Günah adası Epstein belgeleri yayınlandı, iğrençliğin içinden yeni ünlü isimler de ortaya çıktı... Günah adası Epstein belgeleri yayınlandı, iğrençliğin içinden yeni ünlü isimler de ortaya çıktı...
Cem Küçük'ten yeni gözaltı iddiası: Saran'dan sonraki yine çok tanınan ismi işaret etti! Cem Küçük'ten yeni gözaltı iddiası: Saran'dan sonraki yine çok tanınan ismi işaret etti! Ünlü ekonomistten asgari ücret zammı için dikkat çeken tahmin Ünlü ekonomistten asgari ücret zammı için dikkat çeken tahmin YÖK Başkanı açıkladı: Bu bölümlerde kontenjanlar düşürülecek! YÖK Başkanı açıkladı: Bu bölümlerde kontenjanlar düşürülecek! Üç ayda 16 kilo birden vermeyi başaran güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Üç ayda 16 kilo birden vermeyi başaran güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Lisede taciz iddiası: Bir öğretmen gözaltında! Lisede taciz iddiası: Bir öğretmen gözaltında! İslam Memiş hem altın hem de gümüş için yeni tahminlerini açıklayarak uyardı İslam Memiş hem altın hem de gümüş için yeni tahminlerini açıklayarak uyardı Mehmet Akif Ersoy'un ana haber bültenine çıkmayan eski eşi Pınar Erbaş'tan ilk açıklama Mehmet Akif Ersoy'un ana haber bültenine çıkmayan eski eşi Pınar Erbaş'tan ilk açıklama Sokak ortasında yaşlı adama görülmemiş şiddet: Tekme tokat dövüp arkasına bakmadan gitti! Sokak ortasında yaşlı adama görülmemiş şiddet: Tekme tokat dövüp arkasına bakmadan gitti! Türkiye'nin masalsı yolculuğu Turistik Doğu Ekspresi kalkıyor... Türkiye'nin masalsı yolculuğu Turistik Doğu Ekspresi kalkıyor... Kenan Tekdağ, Ela Rumeysa Cebeci sessizliğini bozdu Kenan Tekdağ, Ela Rumeysa Cebeci sessizliğini bozdu