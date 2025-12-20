Ankara Büyükşehir'den küçük aile işletmelerine 3 milyon TL'nin üzerinde destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü olan BAKAP’ta ürettiği mısır silajlarını hayvan yetiştiricilerine ilçe ilçe dağıtmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticinin üretimde kalmasını sağlamak amacıyla tarımsal desteklerini sürdürüyor.

ABB, öz kaynaklarıyla ATA Çiftliği’nde ekiminden hasadına ve paketlenmesine kadar hazır hâle getirerek ürettiği mısır silajlarını küçük aile işletmeleriyle buluşturuyor.

3 milyon TL üzerinde verilen ve en kaliteli kaba yemler arasında yer alan mısır silajı desteği sayesinde hem büyükbaş hayvanların beslenme kalitesi artırılıyor hem de üreticilerin artan yem maliyetleri karşısında yükü hafifletiliyor.

KOÇAK: “İLÇEMİZDE KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİMİZİN TAMAMINA MISIR SİLAJI DAĞITILMAKTADIR”

Mısır silajı dağıtımına katılarak küçük işletme sahipleriyle buluşan Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, verilen desteğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Şereflikoçhisar ilçemizde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’mız tarafından ATA Çiftliği’nde Belediye’mize ait tarlalarda ürettiğimiz mısırlardan elde edilen silaj dağıtımını gerçekleştirmekteyiz. Ankara genelinde kırsalda gelişimin devamını sağlamak amacıyla üreticilerimizin üretmekten küsmemesi adına çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün ilçemizde küçük aile işletmelerimizin tamamına mısır silajı dağıtılmaktadır. Bu konuda böyle bir anlayış içerisinde olduğundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mansur Yavaş'a, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı olarak ve üreten bir belediye başkanı olarak çok teşekkür ediyorum.”

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Serkan CAN ise küçük aile işletmelerine destek olmayı sürdürdüklerini belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak ATA Çiftliği’mizde ekiminden hasadına paketlemesine kadar ürettiğimiz mısır silajlarını, küçük aile işletmelerine dağıtıyoruz. Bugün de Şereflikoçhisar olmak üzere Ankara'nın muhtelif ilçelerine %100 hibeli olarak vermekteyiz” dedi.

MUHTARDAN VE ÜRETCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Kırsal destek kapsamında Şereflikoçhisar ilçesinde mısır silajlarını alan üreticiler ile mahalle muhtarı memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Şereflikoçhisar Mustafacık Mahallesi Muhtarı Hurşit Yıldırım: “Mustafacık Mahallesi Muhtarıyım, besicilik de yapıyorum. Küçük işletmeleri her zaman için ayakta tutmalıyız. Bu konuda bize yardımcı olan Sayın Mansur Başkan’ımıza, Mustafa Koçak Başkan’ımıza çok çok teşekkür ederiz.”

-Murat Ünal: “Doğdum doğalı çiftçiyim. Bu uygulamadan 4-5 senedir yararlanıyorum. Çok faydası var. Gücü yetmeyen insan var. Mansur Yavaş’a da teşekkür ederim. Başkan’ımızdan Allah razı olsun.”

-Turgut Beyazıt: “Küçük aile işletmesiyim, hayvancılıkla uğraşıyorum. Böyle hizmetler verildiği için çok teşekkür ederim.”