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Ankara Büyükşehir'den kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama seferberliği

Ankara Büyükşehir'den kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama seferberliği
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Halk sağlığını önceleyen projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hayvansal atıklar nedeniyle oluşabilecek tüm haşerelere karşı kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama ile dezenfeksiyon işlemleri için yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar bayram sonrasında da devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerleri ve kesim alanlarında başlattığı ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine ara vermeden devam ediyor.

    Bayramın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle karasinek, sivrisinek ve haşerelerde artış olasılığına karşı halk sağlığını önceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, BelPlas AŞ’ye bağlı 230 personel ve 60 ekip ile kurban satış alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

 BAŞKENTTE HAŞERELER İLE ETKİN MÜCADELE

Kent genelinde park ve rekreasyon alanlarında, halka açık noktalarda sinek, sivrisinek ve her türlü haşere ile mücadele eden BelPlas ekipleri, Kurban Bayramı’nda da ilaçlama yaparak yoğun mesai harcıyor.

Kurban atıklarının bölgeden temizlenip, halk sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek hale gelinceye kadar ilaçlama seferberliğini sürdürecek olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri; bu mücadeleyle bakteri oluşumu engelleyerek bazı hastalıkların da önüne geçmeyi amaçlıyor.

Başkentin tüm ilçelerinde önceden belirlenen kurban kesim alanlarında sağlıklı ortam oluşturmak amacıyla bayramdan önce başlatılan dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları bayram sonrasında da devam edecek.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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