Ankara Büyükşehir'den Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde çalışma

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 yıl önce yapılan ve yapım aşamasındaki yanlış imalat nedeniyle üzerindeki kayaların sık sık düşmesi sonucunda kazaların meydana geldiği Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli’nde tadilat çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında, 15 Ekim Cumartesi gününden itibaren tünelin havaalanı istikameti trafiğe kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere daha konforlu ve güvenilir bir ulaşım sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Yeni yol ve köprülü kavşaklarla Başkent trafiğini rahatlatan ABB, aynı zamanda ana arterler başta olmak üzere cadde ve bulvarlarda da bakım, onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştiriyor.

40 GÜN İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Fen İşleri Daire Başkanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 yıl önce yapılan ve yapım aşamasındaki yanlış imalat nedeniyle sık sık üzerindeki kayaların düşmesi sonucunda kazaların meydana geldiği Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli’nde tadilat çalışması başlattı.

“Kuzey Ankara Protokol Yolu Tünel Giriş ve Çıkış Heyelan Önleme İşi” kapsamında gerçekleştirilecek çalışmayla vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve daha konforlu bir ulaşım imkânı sağlanması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında; 15 Ekim Cumartesi günü saat 00.00’da trafik aktarımı yapılarak, havaalanı Çankırı yönü trafiğe kapatılacak. 40 gün içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışmalar boyunca, trafik akışı Ankara yönünde 2 gidiş-2 geliş şeklinde sağlanacak.