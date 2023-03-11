Ankara Büyükşehir'den Malatya ekonomisine destek

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladığı protokol kapsamında; depremden zarar gören kayısı üreticilerinin elinde kalan ürünler satın alınarak ticari faaliyetlerine katkı sunulacak. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bir nebze de olsa kendilerine destek olmak istiyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi büyük depremde zarar gören kentlere ve vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda; Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (Malatya TSO) ile iş birliği protokolü imzalayan ABB, depremden zarar gören kayısı üreticilerinin ticari faaliyetlerine katkı sunmak için ellerinde kalan ürünler satın alınarak destek olunacak.

ANKARA’DA MALATYA GÜNLERİ DÜZENLENECEK

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Malatya’da sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Malatya TSO ile iş birliği protokolü imzalandığını Kılıçdaroğlu ve Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile birlikte yaptığı basın açıklamasıyla duyuran Yavaş, şöyle konuştu:

“Toplantıda depremzedelerin birçoğunun ürettikleri kayısıları pazarlayamadıklarını, büyük tüccar nasıl olsa bir şekilde pazarlıyor ama özellikle üretici esnafın pazarlayamadığından bahsettiler. Bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer büyükşehir belediyeleri olarak, 11 büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak hem kayısılardan satın almak herkes kendi bütçesine göre ama Ankara’nın en merkezi yerlerine nakline de yardımcı olacağız. Oradaki küçük üreticilerin malını pazarlayamayan depremzedelerin mallarını satacakları alanlar göstereceğiz. Ayrıca büyük bir ANFA Fuar Salonumuz var. Orada da Malatya Günleri yapmak suretiyle, ne kadar uzun yapabilirsek o kadar, Ramazan ayı da dâhil, orada bu kayısıların satılarak bir nebze de olsa kendilerine destek olmak istiyoruz. Bu nedenle başkanımla bir protokol hazırlıyoruz. Nakliyesi konusunda biz de ABB olarak başkanım da yardımcı olacak, bu şekilde bir nebze buraya gelmişken katkımız olsun istiyoruz.”

MALATYA’DA TİCARİ HAYATIN GELİŞMESİ SAĞLANACAK

Depremden etkilenen kentlerin başında gelen Malatya’da yatırım ortamının ve ticari hayatın gelişmesine fayda sağlamak amacıyla imzalanan protokolle ABB, Malatya TSO ile bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

İmzalanan iş birliği protokolüyle Başkentte düzenlenecek Malatya Tanıtım Günlerinde Malatya esnafının yöresel ürünlerinin satışına katkı yapılabilmesi için destek olunurken, kayısı üretimi ve ticareti yapan firmaların ABB tarafından ticaret alanları tahsis edilerek bu ürünlerin satışına destek verilecek.