Ankara Büyükşehir'den Malatya'da ikinci içme suyu arıtma tesisi

6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından içme suyu sıkıntısı yaşanan Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi kuran ASKİ Genel Müdürlüğü, şimdi de Malatya Battal Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Konteyner Tipi Küçük Ölçekli İçme Suyu Arıtma Tesisi kurdu.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından tüm imkânlarını seferber ederek afet bölgelerine yardıma giden Ankara Büyükşehir Belediyesi, bölgeye desteklerini sürdürüyor.

ASKİ tarafından gerçekleştirilen çalışmayı sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyuran Ankara Büyükşehir Belediyeye Başkanı Mansur Yavaş, “Bu dayanışma hiç bitmeyecek, yaralarımızı birlikte saracağız. ASKİ ekiplerimiz Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’nin ardından şimdi de Malatya Battal Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Konteyner Tipi Küçük Ölçekli İçme Suyu Arıtma Tesisi kurdu” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 400 TON KAPASİTELİ

Depremden etkilenen illerden biri olan Malatya’da, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşanan içme suyu sıkıntısını bahçesine kurduğu Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi ile çözen ASKİ Genel Müdürlüğü, aynı ildeki Battal Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için çalışma başlattı.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından gelen talep üzerine harekete geçen ASKİ, Ankara’da hazırladığı Konteyner Tipi Küçük Ölçekli İçme Suyu Arıtma Tesisini Malatya’ya götürdü. Günlük 400 ton kapasiteli içme suyu arıtma tesisinin kurulum işlemlerini tamamlanırken tesis, ameliyathaneler başta olmak üzere hastanenin tamamının su ihtiyacını karşılayacak.