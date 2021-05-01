Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle iş kaybına uğrayan Başkent’teki ulaşım esnafının da yanında olmaya devam ediyor. Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan ayında 17 günlük tam kapanma süreci öncesi 2 bin 850 minibüsçü esnafına gıda kolisi desteğinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle iş kaybına uğrayan ve gelirleri azalan esnafın yanında olmayı sürdürüyor.

Başkent’teki ulaşım esnafına salgının başladığı ilk günden itibaren şeffaf kabin, maske ve dezenfektan desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi 17 günlük tam kapanma öncesinde minibüsçü esnafına gıda kolisi de dağıttı.

MİNİBÜSÇÜ ESNAFINA 2 BİN 850 YARDIM KOLİSİ DAĞITILDI

Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan ayında talepte bulunan 2 bin 850 minibüsçüye gıda yardımı kolisi desteğinde bulundu.

Ulus Cento Dolmuş Durağında içinde un, toz şeker, ayçiçeği yağı, çay, fasulye, bulgur, salça, zeytin, peynir, erişte ve tarhanadan oluşan gıda paketlerini minibüsçü esnafına dağıttıklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu bilgileri verdi:

“Tam kapanma süreci bir yıldan fazla süren salgınla mücadelemizi yeni bir boyuta taşıyor. Esnafın mağduriyetlerini büyütüyor. Biz de başkanımız Mansur Yavaş’ın ‘kimse yatağa aç girmesin’ sözüyle belediyemizin bütün imkanlarını seferber ederek, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Kapanmanın açıklanmasıyla birlikte başkanımız 100 milyon liralık yardım paketi açıkladı. Bugün burada Minibüsçüler Odası Başkanımızla birlikte Ankara halkına hizmet eden minibüslerde sürücü olarak çalışan arkadaşlara gıda kolisi desteğinde bulunduk. 2 bin 500 koliyi Cento Dolmuş Durağında, 350 koliyi ise Sincan minibüsleri için ayırdık. Belediyemizin bütün imkanlarıyla sürecin tüm mağdurlarının yanında olmaya çalışıyoruz. Durumu müsait olan vatandaşlarımıza da ‘ankaratekyurek.com’ adresine tıklayarak bu Ramazan ayında 25 liralık bir iftar sofrasıyla iyiliğin ikinci dalgasında buluşmaya davet ediyoruz.”

Salgın sürecinde Büyükşehir Belediyesinin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ise, “Salgın sürecinin olduğu 14 aylık süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi özellikle minibüsçü camiasından desteğini, yardımını hiç esirgemedi. Her anlamda minibüsçü camiasının yanında olmaya çalıştı. Buradan Ankara Büyükşehir Belediyesine, Başkanımız Mansur Yavaş’a ve ekibine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

MİNÜBÜSÇÜ ESNAFINDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Minibüsçü esnafı gıda kolisi desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve ekiplerine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Bülent Karagöz: “Allah başkanımızdan razı olsun, kendisine çok teşekkür ederiz.”

-Rıdvan Bilgin: “Bu zor günümüzde yanımızda olan başkanımızdan Allah razı olsun.”

-Habib Bal: “Başkanımız iki senedir bizi hep destekliyor. Esnaf olarak bize yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediyesi ekipleri hep yanımızdalar.”

-Muhammed Sönmez: “Bize bu desteği sağlayan Mansur başkanımızdan Allah razı olsun. Bayram öncesi çok mutlu olduk.”