Ankara Büyükşehir'den minik futbolcular için turnuva

Ankara Büyükşehir Belediyesi kadın futboluna destek vermeyi sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü bir yandan Kadın Futbol Takımı’na yeni yıldızlar kazandırmaya devam ederken bir yandan da ilk kez 2005-2012 yaş gruplarının ter döktüğü bir turnuva düzenledi. Sincan, Batıkent ve Çayyolu futbol takımları arasında düzenlenen turnuvada altyapıda yetişen minik futbolcular forma giydi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya verdiği desteklerine hız kesmeden devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü, Kadın Futbol Takımı'na yeni yıldızlar kazandırmak için altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TURNUVA ANKARA GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Bu yıl ilki düzenlenen ve altyapıda yetişen 2005-2012 yaş grubu kadın futbolcuların ter döktüğü bir turnuva gerçekleştirildi. Sincan, Batıkent ve Çayyolu futbol okullarında yetişen sporcuların katıldığı turnuvayı Ankara genelinde yaygınlaştırmak istediklerini söyleyen, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Takımı Altyapı Direktörü Erkan Güner, yapılan turnuva hakkında şu bilgileri verdi:

“Futbol gelişim gruplarımızla birlikte bir turnuva düzenledik. Bu turnuvaları sürekli hâle getireceğiz ki yetenekli çocukları hem cezbedelim hem de onları keşfedelim istiyoruz. Buradan yetiştirdiğimiz yetenekli çocuklarımızı Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Turnuva farklı yaş grupları arasında 6 takım olarak yapıldı. Bu turnuvayı tüm Ankara’ya yaymak istiyoruz.”

MİNİK SPORCULAR VE AİLELERİNDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Turnuvada ter döken sporcular ve aileleri ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Burcu Ergin: “Kızım 2 yıldır FOMGET’ de forma giyiyor. Bugün de turnuvada yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a kadın futboluna verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.”

-Murat Demirel: “Kızım turnuvaya katıldı. Güzel bir futbol izliyoruz. Mansur Yavaş’ın kadın futboluna verdiği destekleri biliyoruz. Bu turnuvaların çoğalmasını talep ediyoruz. Çocuklarımız turnuvada beklenilenin üzerinde bir performans sergiliyor.”

-Ezgi Naz Ergin: “11 yaşımdayım. 2 yıldır FOMGET’te forma giyiyorum. Çok güzel bir takım, iyi bir yerden başladığımı düşünüyorum çünkü çok iyi eğitimler alıyorum. Turnuvada çok güzel geçiyor. Mansur Yavaş Başkan’ıma çok teşekkür ederim.”

-Esra Nur Korkmaz: “5 yıldır futbol oynuyorum. Çok güzel bir takım olduğunu düşünüyorum. İdmanlarımız bile çok eğlenceli geçiyor. Turnuva çok keyifliydi. Bu turnuvaların devamını bekliyoruz.”

-Mina Yıldırım: “Böyle turnuvalar yaparak, kadın futboluna destek verdikleri için çok mutluyum. Hocalarıma, takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim.”