Ankara Büyükşehir'den motosiklet sürücüleri için farkındalık levhaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, trafikte motosiklet sürücülerine karşı farkındalık yaratmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla Başkent’in dört bir tarafına “Motosikletleri Farkedin, Aynaya Bakın, Bizi Görün” yazılı uyarı levhaları yerleştirmeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, son dönemde trafikte artan motosiklet kazalarını önlemek amacıyla farkındalık yaratacak bir uygulamayı başlattı.

Motosiklet kazalarına karşı önlem almak ve toplum bilinci oluşturmak amacıyla Başkent’in dört bir tarafına “Motosikletleri Farkedin, Aynaya Bakın, Bizi Görün” yazılı uyarı levhaları yerleştirilmeye başlandı.

UYARI LEVHALARI ORTA REFÜJLERE YERLEŞTİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, motosiklet kullanan sürücülerin dışında özellikle yiyecek-içecek, giyim ve teknoloji sektöründe hizmet veren motosiklet kuryelerinin pandemi sürecinde daha fazla mesai yaptığını ve kazaların arttığını tespit etti.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon Altyapı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tasarlanan uyarı levhaları ilk etapta İstanbul, Samsun ve Konya Yolu başta olmak üzere, Kazım Karabekir Caddesi ve Başkent Bulvarı’nda bulunan orta refüjlerde hem geliş hem gidiş noktalarına yerleştirildi.

UYGULAMA DEVAM EDECEK

Ramazan Bayramı sonrası kentin birçok noktasında uyarı levha montajlarına devam edecek olan Büyükşehir Belediyesinin Başkent’te başlattığı bu uygulama sürücüler kadar motosiklet kullananlardan da tam not aldı:

-Ahmet Palabıyık - (Araç sürücüsü): “Bu çalışmayı olumlu buluyorum. Bu çalışma başlangıç olmalı ve her tarafa yayılmalı. Motosikletli arkadaşlara gerekli hassasiyeti gösteremiyoruz, bunu kabul ediyorum. Bu arkadaşlara trafikte anlayış gösterelim çünkü onlar iki tekerlek üzerinde gidiyor.”

-İmdat Küçük - (Kamyonet sürücüsü): “Şoför arkadaşları hassas olmaya davet ediyorum. Ben de büyük araç kullanıyorum, sorumluluğum daha fazla ve bu nedenle motosikletler için ayrıca özen gösteriyorum. Tabelalar kazaların önlenmesinde etkili olabilir. Daha dikkatli olursak, uyarıları dikkate alırsak motosikletli sürücüleri korumuş oluruz.”

-Ahmet Sızlayan - (Taksici esnafı): “Taksi şoförüyüm ve trafikte çok zaman geçiriyorum. Motorlu arkadaşlar bu pandemi döneminde yoğun çalışıyorlar. Bu tabelalar çok yerinde oldu. Onlara da değer verilmesini ve saygı duyulmasını istiyorum. Levhaların trafik kazalarını en aza indireceğini düşünüyorum.”

-Mustafa Göktuz - (Motosikletli kurye): “Tabelalar daha çok olursa bizi daha çok fark ederler. Araçlar bizi görmüyor ve arkadaşlarımız ölüyorlar. Araçların bizi görmemesinden dolayı çok zorluk yaşıyoruz. Bu tabelaların dikkat çekeceğini düşünüyorum. Mansur Yavaş başkana teşekkür ederim.”

-Erdem Uzun-(Motosikletli kurye): “Öncelikle böyle bir şey düşündüğünüz için teşekkür ediyorum. Mesleğimiz gereği riskli bir iş yapıyoruz. Araç sürücülerinin kuryeleri farketmelerini ve daha dikkatli olmalarını istiyorum.”

-Fatih Dursun-(Motosiklet sürücüsü): “20 senedir motor kullanıyorum. Ben böyle güzel bir uygulama görmedim. Yapandan da Allah razı olsun. Motorcular çoğaldı ve bu nedenle trafik kazaları da arttı. Lütfen aynalara baksınlar ve motor kullananlara dikkat etsinler. Tabelaların ölümlü kazaları önlemekte büyük payı var.”