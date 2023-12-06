Ankara Büyükşehir'den ödüllü kısa filme destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi sanata ve sanatçıya destek olmaya devam ediyor. Fatih Kağan Yücel’in yazarlığını ve yönetmenliği üstlendiği kısa filmin çekim aşamasında destek olan Büyükşehir Belediyesi catering, set temini ve personel noktasında destek oldu. Çocuk istismarını konulan kısa film, 11 uluslararası film festivalinden 20 ödülle döndü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fatih Kağan Yücel’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Hesaplaşma’ isimli kısa filmin çekilme aşamalarında destek oldu.

Şehir Tiyatroları’nda oyuncu, yazar ve yönetmen olan Fatih Kağan Yücel’in eseri uluslararası birçok festivalde ödül topladı.

11 ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİNDEN 20 ÖDÜL

İngiltere, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayvan kökenli festivallere katıldıklarını belirten yönetmen Yücel, “Katıldığımız 11 Uluslararası Film Festivali’nden 20 ödülle geri döndük” dedi.

En İyi Uluslararası Kısa Film Ödülü başta olmak üzere; En İyi Yönetmen, En İyi Senarist, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Aktör, En İyi Aktris, En İyi Deneysel Kısa Film, En İyi Bağımsız Kısa Film, En İyi Konsept, En İyi Diyalog Yazarı, En İyi Sinematografi, En İyi Asya Kısa Film ve ödüllerini aldı.

ÇOCUK İSTİSMARI DÜNYANIN HER YERİNDE KANAYAN YARA

‘Hesaplaşma’ filmi ile kızı hastanede cinsel istismara uğrayan bir baba ve hastanedeki konumunu yitirmemek için her şeye göz yuman başka bir babanın hesaplaşmasını konu alıyor. Filmin ana teması olan çocuk istismarına farklı açılardan baktığını dile getiren Yönetmen Yücel, “Hesaplaşma bizim için kanayan bir yaradır. Dünyanın hemen hemen her yerinde ne yazık ki üstü örtülen, bu örtünün altında da acı bir şekilde kanamaya devam eden derin bir yaradır. Biz ekibimizle birlikte bu örtünün üstünü açtık ve kendi dilimizle, kendi mesleğimiz bazında merhem olmaya çalıştık” dedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DESTEĞİ EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ

Yönetmen Yücel, filmin göstermiş olduğu başarı karşısında çok mutlu olduğunu dile getirirken, “Ankara Büyükşehir Belediyesi bize catering hizmeti sundular ve film boyunca kahrımızı çektiler. Filmin çekim alanlarını bize sundular. Ankara Büyükşehir Belediyesi personelleri de ekibe dâhil oldu, set işçiliği ve set amirliği yaptılar. Böylelikle omuzumuzdan büyük bir yük aldılar. Elbette bu maddi ve fiziki desteklerinin yanı sıra bizim için en önemli olan Ankara Büyükşehir Belediyesinin manevi desteğiydi. Büyükşehir Belediyesinin bize destek vermesi motivasyon açısından büyük bir değer taşıyor” diye konuştu.