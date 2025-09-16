  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir'den öğrencilere bir müjde daha

Ankara Büyükşehir'den öğrencilere bir müjde daha

Ankara Büyükşehir'den öğrencilere bir müjde daha
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi “öğrenci dostu ”projeleriyle öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere verimli bir çalışma imkânı sunmak amacıyla Öğrenci Çalışma İstasyonları ağını genişletmeye devam ediyor. Mevcut 4 noktada hizmet vermeyi sürdüren çalışma istasyonlarından sonra şimdi de OSTİM Metrosu içerisinde yer alan “OSTİM Öğrenci Çalışma İstasyon”u öğrencilerin hizmetine açıldı. 160 metrekare kullanım alanı bulunan istasyon; 34 kişilik oturma kapasitesi, bireysel çalışma alanları, kitap okuma ve dinlenme alanları ve ücretsiz Wi-Fi hizmeti ile pazartesi-cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında Başkentli öğrencileri ağırlamayı bekliyor.

ÇALIŞMA İSTASYONLARININ SAYISI ARTIYOR

Öğrencilere daha verimli çalışma imkânı sunmak amacıyla hizmete açılan Öğrenci Çalışma İstasyonu ağını genişleten Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha önce 4 noktada bulunan istasyonlara bir yenisini daha ekledi. OSTİM Metrosu içerisinde yer alan, “OSTİM Öğrenci Çalışma İstasyonu” öğrencilerin hizmetine açıldı.

160 metrekare kullanım alanı bulunan istasyon; 34 kişilik oturma kapasitesi, bireysel çalışma alanları, kitap okuma ve dinlenme alanları ve ücretsiz Wi-Fi hizmeti ile pazartesi-cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında Başkentli öğrencileri bekliyor.

DEMİR:“GENÇLERİMİZE KONFORLU VE GÜVENİLİR BİR ÇALIŞMA ORTAMI HAZIRLADIK”

ABB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, “Daire Başkanlığımıza bağlı hizmet veren Genç Akademiler ve çalışma istasyonlarına OSTİM Öğrenci Çalışma İstasyonu’nu da eklemiş bulunmaktayız. OSTİM Metrosu içerisinde yer alan çalışma istasyonumuzda gençlerimize konforlu ve güvenilir bir çalışma ortamı hazırladık. Gençlerimizi yeni çalışma istasyonumuza bekliyoruz” derken, çalışma istasyonuna ders çalışmaya gelen OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencisi İsmail Giray Durmuş, çalışma istasyonu ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başka yerlerde de çalışma alanları vardı, Sıhhiye’de de vardı ama ben OSTİM Teknik Üniversitesi’nde okuyorum. Bu bölgede böyle bir ihtiyaç vardı.  Üniversitemizin kütüphanesi yeteri kadar büyük değil. Gayet memnunum ilgiden, alakadan. Ücretsiz Wi-Fi imkânı da sağlanıyor, klima da var memnunum, ortam gayet güzel.  Öğrenciler için rahat bir çalışma imkânı sunuyor.”

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evlenecek çiftler için bir zorunluluk daha geliyor: Belgesi olmayan evlenemeyecek! Evlenecek çiftler için bir zorunluluk daha geliyor: Belgesi olmayan evlenemeyecek! Yıkım kararı çıkan evini İstanbul'un fethinden aldığı ilhamla yıkılmaktan kurtardı! Yıkım kararı çıkan evini İstanbul'un fethinden aldığı ilhamla yıkılmaktan kurtardı! PKK terör örgütüne para yağdıran çetenin elebaşısı bir binbaşı çıktı! PKK terör örgütüne para yağdıran çetenin elebaşısı bir binbaşı çıktı! Kuyumcular isyanda: Bilezik ve kolyeler vitrinde kaldı Kuyumcular isyanda: Bilezik ve kolyeler vitrinde kaldı İlk hedefi karakol değilmiş! 2 polisi şehit eden saldırgandan korkunç itiraf İlk hedefi karakol değilmiş! 2 polisi şehit eden saldırgandan korkunç itiraf Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları düşüyor... Kara kış kapıda! Hava durumu raporu güncellendi: Hava sıcaklıkları düşüyor... Kara kış kapıda! 26 ildeki erken genel seçim anketinin sonuçlarında tüm denklemler değişti! 26 ildeki erken genel seçim anketinin sonuçlarında tüm denklemler değişti! Derin Talu ''old money'' dedi sosya medyadan destek yağdı Derin Talu ''old money'' dedi sosya medyadan destek yağdı Doğum günü balonu minik çocuğun sonu oldu! Doğum günü balonu minik çocuğun sonu oldu! CHP'li belediyede 3 başkan yardımcısı birden istifa etti CHP'li belediyede 3 başkan yardımcısı birden istifa etti
Otoparkta kız çocuğuna 5 saat boyunca kabusu yaşattı! Otoparkta kız çocuğuna 5 saat boyunca kabusu yaşattı! İnci Taneleri'nin minik Ayça'sı ödül törenine damgasını vurdu İnci Taneleri'nin minik Ayça'sı ödül törenine damgasını vurdu Güzel oyuncu radikal değişimiyle herkesi şaşırttı: Adını söylemesek kim olduğunu bilemezdiniz! Güzel oyuncu radikal değişimiyle herkesi şaşırttı: Adını söylemesek kim olduğunu bilemezdiniz! Türkiye'nin eşsiz doğa harikasındaki ''konteynerkondu'' işgali ''pes'' dedirtti Türkiye'nin eşsiz doğa harikasındaki ''konteynerkondu'' işgali ''pes'' dedirtti Freni patlayan tırın otobüse çarpma anı kamerada Freni patlayan tırın otobüse çarpma anı kamerada Fatih Altaylı'dan kurultay davası kehaneti: ''Bir hazırlık yapılıyor'' Fatih Altaylı'dan kurultay davası kehaneti: ''Bir hazırlık yapılıyor'' Sosyal medya THY pilotunun bu anonsunu konuşuyor Sosyal medya THY pilotunun bu anonsunu konuşuyor Cezaevinden izinli çıkmıştı... Bakın nerede, ne halde yakalandı! Cezaevinden izinli çıkmıştı... Bakın nerede, ne halde yakalandı! Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem için karar verildi Kızılcık Şerbeti senaristlerinden Merve Göntem için karar verildi Bankaların konut faizi yarışı devam ediyor: İşte en düşük faizi isteyen 7 banka Bankaların konut faizi yarışı devam ediyor: İşte en düşük faizi isteyen 7 banka