Ankara Büyükşehir'den öğrencilere bir müjde daha

Ankara Büyükşehir Belediyesi “öğrenci dostu ”projeleriyle öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere verimli bir çalışma imkânı sunmak amacıyla Öğrenci Çalışma İstasyonları ağını genişletmeye devam ediyor. Mevcut 4 noktada hizmet vermeyi sürdüren çalışma istasyonlarından sonra şimdi de OSTİM Metrosu içerisinde yer alan “OSTİM Öğrenci Çalışma İstasyon”u öğrencilerin hizmetine açıldı. 160 metrekare kullanım alanı bulunan istasyon; 34 kişilik oturma kapasitesi, bireysel çalışma alanları, kitap okuma ve dinlenme alanları ve ücretsiz Wi-Fi hizmeti ile pazartesi-cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında Başkentli öğrencileri ağırlamayı bekliyor.

ÇALIŞMA İSTASYONLARININ SAYISI ARTIYOR

Öğrencilere daha verimli çalışma imkânı sunmak amacıyla hizmete açılan Öğrenci Çalışma İstasyonu ağını genişleten Ankara Büyükşehir Belediyesi, daha önce 4 noktada bulunan istasyonlara bir yenisini daha ekledi. OSTİM Metrosu içerisinde yer alan, “OSTİM Öğrenci Çalışma İstasyonu” öğrencilerin hizmetine açıldı.

160 metrekare kullanım alanı bulunan istasyon; 34 kişilik oturma kapasitesi, bireysel çalışma alanları, kitap okuma ve dinlenme alanları ve ücretsiz Wi-Fi hizmeti ile pazartesi-cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında Başkentli öğrencileri bekliyor.

DEMİR:“GENÇLERİMİZE KONFORLU VE GÜVENİLİR BİR ÇALIŞMA ORTAMI HAZIRLADIK”

ABB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, “Daire Başkanlığımıza bağlı hizmet veren Genç Akademiler ve çalışma istasyonlarına OSTİM Öğrenci Çalışma İstasyonu’nu da eklemiş bulunmaktayız. OSTİM Metrosu içerisinde yer alan çalışma istasyonumuzda gençlerimize konforlu ve güvenilir bir çalışma ortamı hazırladık. Gençlerimizi yeni çalışma istasyonumuza bekliyoruz” derken, çalışma istasyonuna ders çalışmaya gelen OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencisi İsmail Giray Durmuş, çalışma istasyonu ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başka yerlerde de çalışma alanları vardı, Sıhhiye’de de vardı ama ben OSTİM Teknik Üniversitesi’nde okuyorum. Bu bölgede böyle bir ihtiyaç vardı. Üniversitemizin kütüphanesi yeteri kadar büyük değil. Gayet memnunum ilgiden, alakadan. Ücretsiz Wi-Fi imkânı da sağlanıyor, klima da var memnunum, ortam gayet güzel. Öğrenciler için rahat bir çalışma imkânı sunuyor.”