Ankara Büyükşehir'den öğrencilere reflektörlü çıkartma ve kol bandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sabit saat uygulaması nedeniyle sabah erken saatlerde hava aydınlanmadan okula giden öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması ve trafikte görünür olabilmesi amacıyla “Güvenli Ankara Güvenli Yaya” sloganıyla başlattığı “Reflektörlü Çanta Çıkartma” uygulamasına bu yıl da devam ediyor.

Kentte can güvenliğini önceleyen “insan odaklı” uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Güvenli Ankara Güvenli Yaya” sloganıyla geçen sene başlattığı “Reflektörlü Çanta Çıkartması” uygulamasına bu yıl da devam ediyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, sabit saat uygulaması nedeniyle sabah erken saatlerde hava aydınlanmadan okula giden öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması ve trafikte görünür olabilmesi amacıyla başlattığı sticker uygulamasını sürdürüyor.

60 BİN STİCKER ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Bu sene de Finlandiya Büyükelçiliği iş birliğiyle fosforlu reflektörlerin yanı sıra reflektörlü kol bandı da dağıtılmaya devam ediyor.

Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, uygulamaya ilişkin, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin de yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize sağladığımız kantin desteği, sınav ücretlerinin ödenmesi, servis desteği, abonman desteği, kırtasiye desteği, bayram harçlığı desteği ve karne hediyesi gibi uygulamalarımızın yanında 3. yılına giren “Güvenli Ankara Güvenli Yaya” projesi kapsamında da öğrencilerimizin okula güvenle gelip gitmelerini ve trafikte güvenlerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu yıl dağıtacağımız stickerlarla birlikte toplamda 60 bin Sticker’ı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız” diye konuştu.

Öğrencilerin trafikte fark edilmesini sağlamak amacıyla Ankara Zabıtası tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında reflektörlü çıkartmalar ile kol bantları kent genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Çantalarına stickerlari yapıştıran öğrenciler düşüncelerini şöyle ifade etti:

-Eslem Özdemir: “Bu uygulamayı güzel buldum. Trafikte güvenli olmamızı sağlayacak, kazalardan bizi koruyacak.”

-Ahmet Özgedik: “Daha güvenli olmamız ve trafikte kaza olmaması için işe yarayabilir.”

-Tolga Cangüneç: “Bu stackerlari verdiğiniz için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum öncelikle. Bunları kullandıktan sonra yoldaki sürücülerin dikkatlerini çekebileceğiz. Sırtımızda takılı olduğu için bizi görebilecekler ve kazaları azaltmış olacağız.”

-Buğlem Mira Güllü: “İyi oldu çünkü bazen araçlar bizi görmeden yola atlıyorlar. Fosforlu olduğu için bizi görebilir, yavaşlayabilir ve kazalara yol açmazlar.”

-Ayza Mine Şakrak: “Bizim arkadaşlarımız gri fosforlu çıkartma almış buda işe yarayabilir. Fosforlu olduğu için insanlar bizi fark edebilir. Stickerlarla karanlıkta görünür oluruz.”