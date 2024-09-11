Ankara Büyükşehir'den öğrencilere servis ve abonman desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin çocuklarının eğitimine yönelik desteklerini sürdürüyor. 2021 yılından bu yana büyük ilgi gören “Öğrenci Servis Desteği Programı”, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında da devam edecek. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede, ilkokul öğrencilerine servis ücreti desteği, ortaokul ve lise öğrencilerine ise 100 binişlik abonman desteği verilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının eğitimine yönelik desteklerini artırarak sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan program kapsamında, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla sosyal destek alan ailelerin ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklarının ulaşım giderleri karşılanıyor.

AYLIK 7 BİN ÖĞRENCİYE DESTEK SAĞLANIYOR

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda uygulanan programda, ilkokul öğrencilerine servis ücreti desteği, ortaokul ve lise öğrencilerine ise 100 binişlik abonman desteği sağlanacak. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında ayda ortalama 7 bin öğrencinin yararlandığı proje, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında da çocukların okula güvenli bir şekilde ulaşımını sağlama hedefiyle devam edecek.

“SERVİS DESTEĞİMİZİN DÖRDÜNCÜ YILI”

Yeni eğitim ve öğretim yılıyla dördüncü kez servis desteğinde bulunacaklarını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda eğitim desteklerimize devam ediyoruz. Bugün, servis desteği kapsamında Servisçiler Odası’yla birlikte çalışmalara başladık. Belediyemizden sosyal yardım alan ailelerimize, SMS ile başvuru sürecinin başladığının bilgisini verdik. Bu yıl, ilkokula giden çocuklarımız için servis desteğimizin dördüncü yılını gerçekleştiriyoruz. Ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik de EGO’dan abonman desteği sağlıyoruz. Servis desteğiyle ilgili başvurularımız başlamış olup, tüm velilerimizin başvurularını bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm öğrencilerimizin servis ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyoruz” dedi.

SERVİSÇİLERDEN MANSUR YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk ise, Ankara Büyükşehir Belediyesinin servis desteği sayesinde Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerindeki servis sayılarında artış yaşandığını belirterek, “Bunun için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz. Bugün geldiğimiz noktada okullarda 1 araç varsa 5’e, 5 taneyse 10’a çıkmış durumda. Bu bize gözle görülür bir destektir. Son zamanlarda yaşadığımız bu ekonomik sıkıntıda servisçi esnafına bu bir destektir, bir iş desteğidir. Bizler çalışarak alın terimizle bu parayı kazanıyoruz. Başkanımız da bunu fırsat bilerek bize destek olmaktadır. Hem aileler faydalanıyor bundan, çocukları yürümemiş oluyor, karda kışta dışarıda kalmamış oluyor, servisle gidip geliyor. Bizlere de bir ekmek kapısı, bir iş kapısı olmuş oluyor” ifadelerini kullandı.

SON BAŞVURU TARİHİ: 20 EYLÜL 2024

Sosyal destek alan ve ilkokula giden çocuğunu servise yazdıran vatandaşlar, servis desteğinden faydalanmak için 20 Eylül 2024 tarihine kadar servis sözleşmesi, öğrenci kimlik fotokopisi, veli kimlik fotokopisi ve öğrenci belgesi ile https://sosyalhizmetler. ankara.bel.tr/Home/Merkezler adresinde yer alan Sosyal Yardım Başvuru Merkezleri’nden birine başvurabilecek.