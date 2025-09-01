  1. Anasayfa
Ankara Büyükşehir'den öğrencilere toplam 103 milyon 954 bin TL'lik destek

Ankara Büyükşehir'den öğrencilere toplam 103 milyon 954 bin TL'lik destek
İlkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılından itibaren tek tip kıyafet uygulamasına geçildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ailelerin okul masraflarını hafifletmek amacıyla yeni bir destek programı başlattı.

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında ilkokula başlayan 13 bin 764 öğrenciye kıyafet desteği veren ABB, tek tip kıyafet uygulamasının ardından hem ilkokul hem de ortaokul öğrencileri için destek programını genişletti. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Belediye’den sosyal destek alan 103 bin 953 ilkokul ve ortaokul öğrencisine 1000 TL’lik ödeme yapıldı. Sadece okul kıyafeti alımlarında kullanılacak destek, velilerin Başkent Kart hesaplarına yatırıldı. Bu sayede veliler, okul kıyafetlerini istedikleri yerden satın alabilecek.

ABB, kırtasiye, servis, abonman, kantin ve sınav destekleriyle de öğrencilerin yanında olmaya devam edecek.

“ÖNCELİĞİMİZ, HER ÇOCUĞUN AYNI İMKÂNLARLA OKUL YOLUNA ÇIKMASI”

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Sacit Şahin, yeni destek programıyla ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Yeni eğitim öğretim yılına girerken, çocuklarımızın heyecanı hepimizin kalbini ısıtıyor. Ancak biliyoruz ki, bu heyecanın önünde bazen maddi engeller olabiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, bu yıl tek tip okul kıyafeti uygulamasının zorunlu olmasıyla birlikte, sosyal destek alan ailelerimizin yükünü hafifletmek için yeni bir adım daha attık. İlkokul ve ortaokul çağındaki yaklaşık 104 bin çocuğumuz için kıyafet desteğini Başkent Kartlara yatırdık. Bizim için her çocuk eşittir. Her çocuğumuzun aynı umutla, aynı gururla ve aynı imkânlarla okul yoluna çıkması en büyük önceliğimizdir. Bu vesileyle yeni eğitim döneminin tüm evlatlarımıza başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı. 

