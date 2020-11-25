Ankara Büyükşehir'den öğretmenlere moral konseri ve ziyareti

Konser programı ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanırken, Ankara Zabıtası da okullara giderek öğretmenleri ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden öğretmenlere seslenerek, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle gün boyu özel programlara ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda “Sihirli Flüt Şefika Kutluer” adlı konserle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde moral konseri düzenledi. Ankara Zabıtası okul ziyaretleri yaparak öğretmenleri yalnız bırakmazken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, “Geleceğimizin arkasında duran milyonlarca öğretmen ve bu ülkeye özgür nesilleri emanet bırakan bir başöğretmen… Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

BAŞKENT’TE NOTALAR KONUŞTU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verilişinin 92. yılı ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen konser pandemi nedeniyle ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Devlet Sanatçısı ve Flüt solisti Şefika Kutluer, Ankara Yaylı Çalgılar Orkestrası eşliğinde birbirinden güzel eserleri öğretmenler için seslendirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt COVID-19 salgını nedeniyle konsere öğretmenleri bu yıl davet edemediklerini ancak canlı yayınla evlerine konuk olduklarını belirterek, “Bizleri yetiştiren öğretmenlerimizin ‘Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu etkinliği öğretmenlerimiz için yaptık. Dünyaca ünlü sanatçımız Şefika Kutluer’e de çok teşekkür ediyorum” dedi. Devlet Sanatçısı ve Flüt Solisti Şefika Kutluer de adeta notaları konuşturduğu konserde, “Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçluyuz. Bugün burada kadın olarak özgürce mesleğimi icra ediyorsam onun sayesinde. Bizleri bu salonda ağırlayan Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

ANKARA ZABITASI’NDAN ÖĞRETMENLERE SÜRPRİZ ZİYARET

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Mamak Şehit Arslan Kulaksız İlkokulu öğretmenlerini ziyaret etti.

Okulda öğretmenlerle bir araya gelen Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, okul yöneticileri ve öğretmenlerine çiçek ve hijyen kiti hediye etti.

Mamak Şehit Arslan Kulaksız İlkokulu öğretmenlerini bu anlamlı günde yalnız bırakmak istemediklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, dünyanın geleceğini şekillendiren tüm öğretmenlere teşekkür ederek, “Bu anlamlı günde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın öğretmenlerimize olan şükranlarını iletmek için okul ziyaretinde bulunduk. Emekli olan ve görevdeki öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” diye konuştu.

ÖĞRETMENLERDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Pandemi nedeniyle okulların kapatılmasından üzüntü duyduklarını ve öğrencilerinden uzak kaldıklarını ifade eden öğretmenler, Ankara Zabıtasının ziyaretinin kendilerine moral olduğunu söyleyerek, şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Hakan Çınar (Okul Müdürü): “Bizleri ve öğretmenlerimizi yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz bugün kendilerini değerli hissetti ve çok mutlu oldular.”

-Rukiye Serter (Müdür Yardımcısı): “Öncelikle Büyükşehir’in bu anlamlı ziyareti ve bugünü bizimle paylaşması bizi hem çok mutlu etti hem de moral oldu.”

-Ferda Çil (Öğretmen): “Bu ziyaret ve çiçekler gerçekten armağan gibi oldu, çok mutlu olduk. Pandemi nedeniyle biraz buruk bir gün geçiriyoruz ama Büyükşehir Belediyesinin bize değer vermesi ve bizi unutmamasından dolayı moral bulduk. Bu hassasiyeti dolayısıyla Mansur Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum.”

-Burcu Başol Bozdemir (Öğretmen): “13 yıllık öğretmenim. Böyle güzel bir günde hatırlanmak bizi duygulandırdı ve çok mutlu etti. Bu zor süreçte bizi unutmayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim.