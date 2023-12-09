Ankara Büyükşehir'den olası afetlere karşı ''Gezici Afet Koordinasyon Merkezi''

Ankara Büyükşehir Belediyesi afet bölgelerinde daha etkin ve hızlı müdahale için atıl durumda olan TIR dorsesini “Gezici Afet Koordinasyon Merkezi”ne dönüştürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olası afetlere karşı hazırlıklarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı kendi atölyesinde başlattığı projeyi 12 personelle birlikte 60 günde tamamladı. Mobil Koordinasyon Merkezi; 7 Aralık tarihinde başlayan, Altınpark Fuar Alanı’nda düzenlenen “Ankara Kamp ve Karavan Fuarı”nda görücüye çıktı. 10 Aralık tarihine kadar açık olacak fuarda Başkentliler, “Gezici Afet Koordinasyon Merkezi”ne yoğun ilgi gösteriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olası afetlere karşı hızlı ve daha etkin müdahale için atıl durumda olan TIR dorsesini “Gezici Afet Koordinasyon Merkezi”ne dönüştürdü.

60 GÜNDE TAMAMLANDI

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı kendi atölyesinde başlattığı projeyi 12 personelle birlikte 60 günde tamamladı. Açılır kapanır hidrolik sisteme sahip olan TIR; üstü açıldığında 25 kişilik konaklama alanı, yan bölmeleri açıldığında ise 25 metrekare toplantı salonu ve dinlenme alanlarına sahip.

TIR içerisinde oluşturulan depolama alanlarında; afet durumunda kullanılacak itfaiye ekipmanları, arama kurtarma ekipmanları, arka ve yan cephelerinde bilgilendirme ekranları, cepheye yerleştirilen bölmelerde ise çay ve çorba servis alanları yer alıyor. Çalışma alanlarında ise; açılır kapanır sistem ile oluşturulan çatı açıldığında 35 metrekarelik yatakhaneye dönüşüyor.

ANKARA KAMP VE KARAVAN FUARI’NDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Mobil Koordinasyon Merkezi; 7 Aralık tarihinde başlayan, Altınpark Fuar Alanı’nda düzenlenen “Ankara Kamp ve Karavan Fuarı”nda görücüye çıktı. 10 Aralık tarihine kadar açık olacak fuarda Başkentliler, “Gezici Afet Koordinasyon Merkezi”ne yoğun ilgi gösteriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında Mimar olan Beyzanur Yurt, “Ülkemizde son zamanlarda yaşanan afetlerden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Gezici Afet Koordinasyon Merkezi yapmaya karar verdik. Atıl durumda bulunan TIR dorsesi gerekli donanımlar eklenerek proje kapsamında dönüştürüldü. Açılır kapanır hidrolik sisteme sahip TIR, üstü açıldığında 25 kişilik konaklama alanı ile yan bölmeleri açıldığında toplantı salonu ve dinlenme alanlarından oluşmaktadır. TIR içerisinde oluşturulan depolama alanlarında, afet durumunda kullanılacak ekipmanlar bulunmaktadır” derken, Mimar Dilan Nergis de şunları söyledi:

“TIR’ın arka ve yan cephelerinde bilgilendirme ekranları bulunmaktadır. Yine cepheye yerleştirilen bölmelerde çay ve çorba servis alanları da vardır. Koordinasyon merkezi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı atölyesinde, atölye personeli tarafından 60 günde yapılmıştır.”