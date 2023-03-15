Ankara Büyükşehir'den sel bölgeleri için seferberlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa ve Adıyaman’da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarına müdahale etmek için 4 su altı arama kurtarma dalgıcı ve 23 personelini bölgeye gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, meydana gelen büyük depremlerden sonra şimdi de Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel ve su baskınlarına müdahalede bulunmak için harekete geçti.

ABB, aşırı yağışların sebep olduğu sel bölgelerine müdahale etmek ve su taşkınlarından zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla ekiplerini bölgeye sevk etti.

SEL BÖLGESİNE MÜDAHALEDE BULUNACAKLAR

ABB Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketine müdahale etmek için 4 su altı arama kurtarma dalgıcı, 6 araç, 23 personel, 24 motopomp ve 8 jeneratörle yola çıktık. Allah yardımcımız olsun, en kısa sürede orada olacağız” dedi.

Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen sel baskınlarına müdahalede bulunmak amacıyla Ankara İtfaiyesi’ne bağlı 4 su altı arama kurtarma dalgıcı ile 23 personelini, 24 motopomp ve 8 jeneratörle afet bölgesine gönderdi.