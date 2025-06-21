Ankara Büyükşehir'den sosyal destek alan ailelerin çocuklarına özel ücretsiz yaz okulu

ABB, eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya ve çocukların gelişimine destek vermeye devam ediyor. Belediye’den sosyal destek alan ailelerin öğrenci çocuklarına yönelik kırtasiye, kantin, abonman, servis ve giysi desteğiyle eğitim masraflarını hafifleten ABB, bu yaz tatilinde de özel bir hediye ile çocukları sevindirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan ailelerin çocuklarının hayatına dokunmaya devam ediyor. Kırtasiye, kantin, abonman, servis ve giysi desteğiyle ailelerin eğitim masraflarını hafifleten ABB, şimdi de yaz tatiline özel bir hediye ile çocukları sevindiriyor.

Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde başlayacak Yaz Okulu programı ile sosyal destek alan ailelerin 6-16 yaş aralığındaki çocukları, 7 farklı spor branşı, İngilizce ve satranç dersleriyle buluşacak. Başvurular, https://sporvakti.ankara.bel. tr/ internet adresinden yapılacak.

7 FARKLI SPOR BRANŞINDA KURSLAR AÇILACAK

Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde sosyal destek alan ailelerin çocuklarına özel düzenlenecek “Yaz Okulu” programıyla 6-16 yaş aralığındaki çocuklar hem spor yapacak hem de yeni beceriler kazanacak. Program kapsamında fitness, yüzme, dart, masa tenisi, jimnastik, taekwondo ve güreş olmak üzere 7 farklı spor branşında kurslar açılacak. Ayrıca çocuklar bu yıl ilk kez programa dahil edilen İngilizce ve satranç derslerine de katılabilecek. Veliler ise çocuklarını kurslara getirip götürürken uzman psikologlardan ücretsiz rehberlik hizmeti alabilecek. Temmuz ve ağustos ayları boyunca haftada 3 gün devam edecek Yaz Okulu için başvurular, https://sporvakti.ankara.bel. tr/ internet adresinden yapılacak.

“SPOR HAYATI DA ŞEKİLLENDİRİR”

Konuya ilişkin bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Sacit Şahin, “Yaz Okulu” projesiyle çocukların ekran bağımlılığını azaltmayı, sosyal etkileşim becerilerini artırmayı ve sağlıklı, öz güvenli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Şahin, “Yüzme, güreş, dart ve masa tenisi gibi 7 farklı spor branşının yanı sıra İngilizce ve satranç eğitimleri de sunacağız. Ayrıca, yaz okulu boyunca çocuklarını kurslara getiren ailelerimize yönelik rehberlik hizmeti sağlayacağız. Biliyoruz ki spor yalnızca bedeni değil, hayatı da şekillendirir. Tüm çocuklarımıza keyifli, verimli ve eğlenceli bir yaz tatili diliyoruz” diye konuştu.