Ankara Büyükşehir'den su hattı çalışmaları açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi “Çamlıdere Barajı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi İçme Suyu İletim Hattı” projesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Ankara Büyükeşhir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Son günlerde sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar üzerine, ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Çamlıdere Barajı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi İçme Suyu İletim Hattı” projesine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereği doğmuştur." ifadeleri kullanılarak şu açıklama yapıldı:Bu projenin geliştirilmesinden planlanmasına, tasarımından kredi temin ve müzakeresine, ihale hazırlığından, inşaat başlangıcına kadar tüm süreç ASKİ tarafından yürütülmektedir.

Projenin Başlangıcı ve Tasarımı

Projenin teknik tasarımı 2021 yılında ASKİ tarafından hazırlanmıştır.

Gerede Tüneli Projesi kapsamında temin edilen krediden kalan kısmın bu projede kullanılmasına ilişkin süreci de ASKİ başlatmıştır.

2021 ve 2022 yıllarında, proje finansmanı kapsamında Sayın Mansur Yavaş Japonya Büyükelçisi ile bizzat görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Bu görüşmelerin ardından, projenin teknik ve finansal fizibilite çalışmaları tamamen ASKİ uzmanları tarafından yapılmıştır.

Kredinin süresi 2022 yılı Nisan ayında sona erecekken, ASKİ yalnızca 6 ay gibi kısa bir sürede Japonya Dışişleri Bakanlığı uzmanlarını projeye ikna etmiş, kredi süresinin 5 yıl uzatılmasını sağlamıştır.

Bu diplomatik ve teknik süreç tamamen ASKİ’nin yürüttüğü çalışmalarla başarıya ulaşmıştır.

İhale ve Onay Süreçleri

Proje ihalesi uluslararası ihale olarak yapılmış, tüm ihale dokümanları ASKİ tarafından hazırlanmıştır.

Projenin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunumu da ASKİ tarafından yapılmış, gerekli tüm kamulaştırma, izin ve onay süreçleri de yine ASKİ tarafından yürütülmektedir.

8 gün önce ise bu projeye ilişkin Acele Kamulaştırma Kararı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın imzası ile alınmış ve talep ASKİ tarafından yapılmıştır.

İnşaat ve Finansal Sorumluluk

Bugün itibarıyla sahadaki imalatların kontrolü ASKİ ve DSİ tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

Proje kapsamında alınan kredinin geri ödemesi de ASKİ tarafından yapılacaktır.

ASKİ, bu projenin her aşamasında teknik ve idari sorumluluğu üstlenmiş, finansman, planlama, proje yönetimi ve uygulama süreçlerini bizzat yürütmüştür.