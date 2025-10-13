  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir'den su hattı çalışmaları açıklaması

Ankara Büyükşehir'den su hattı çalışmaları açıklaması

Ankara Büyükşehir'den su hattı çalışmaları açıklaması
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi “Çamlıdere Barajı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi İçme Suyu İletim Hattı” projesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Ankara Büyükeşhir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Son günlerde sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlar üzerine, ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Çamlıdere Barajı İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi İçme Suyu İletim Hattı” projesine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereği doğmuştur." ifadeleri kullanılarak şu açıklama yapıldı:Bu projenin geliştirilmesinden planlanmasına, tasarımından kredi temin ve müzakeresine, ihale hazırlığından, inşaat başlangıcına kadar tüm süreç ASKİ tarafından yürütülmektedir.

Projenin Başlangıcı ve Tasarımı

Projenin teknik tasarımı 2021 yılında ASKİ tarafından hazırlanmıştır.

Gerede Tüneli Projesi kapsamında temin edilen krediden kalan kısmın bu projede kullanılmasına ilişkin süreci de ASKİ başlatmıştır.

2021 ve 2022 yıllarında, proje finansmanı kapsamında Sayın Mansur Yavaş Japonya Büyükelçisi ile bizzat görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Bu görüşmelerin ardından, projenin teknik ve finansal fizibilite çalışmaları tamamen ASKİ uzmanları tarafından yapılmıştır.

Kredinin süresi 2022 yılı Nisan ayında sona erecekken, ASKİ yalnızca 6 ay gibi kısa bir sürede Japonya Dışişleri Bakanlığı uzmanlarını projeye ikna etmiş, kredi süresinin 5 yıl uzatılmasını sağlamıştır.

Bu diplomatik ve teknik süreç tamamen ASKİ’nin yürüttüğü çalışmalarla başarıya ulaşmıştır.

İhale ve Onay Süreçleri

Proje ihalesi uluslararası ihale olarak yapılmış, tüm ihale dokümanları ASKİ tarafından hazırlanmıştır.

Projenin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunumu da ASKİ tarafından yapılmış, gerekli tüm kamulaştırma, izin ve onay süreçleri de yine ASKİ tarafından yürütülmektedir.

8 gün önce ise bu projeye ilişkin Acele Kamulaştırma Kararı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın imzası ile alınmış ve talep ASKİ tarafından yapılmıştır.

İnşaat ve Finansal Sorumluluk

Bugün itibarıyla sahadaki imalatların kontrolü ASKİ ve DSİ tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

Proje kapsamında alınan kredinin geri ödemesi de ASKİ tarafından yapılacaktır.

ASKİ, bu projenin her aşamasında teknik ve idari sorumluluğu üstlenmiş, finansman, planlama, proje yönetimi ve uygulama süreçlerini bizzat yürütmüştür.

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Özlem Zengin'in canlı yayındaki zor anları tartışma konusu oldu AK Partili Özlem Zengin'in canlı yayındaki zor anları tartışma konusu oldu Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi, Oktay Kaynarca'nın bakışları her şeyi özetledi Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elendi, Oktay Kaynarca'nın bakışları her şeyi özetledi Sergen Yalçın'ın aracında görüntülenen güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım Sergen Yalçın'ın aracında görüntülenen güzel voleybolcudan dikkat çeken paylaşım 25 ilde dev operasyon: Gayrimenkul ve soğuk cüzdanlara da el konuldu 25 ilde dev operasyon: Gayrimenkul ve soğuk cüzdanlara da el konuldu İki otobüs firması arasında şehirler arası husumette kan aktı! İki otobüs firması arasında şehirler arası husumette kan aktı! Trump'ın kararı piyasaları yaktı: Altının tepkisi çok sert oldu! Trump'ın kararı piyasaları yaktı: Altının tepkisi çok sert oldu! Yabancıların konut hücumu sürüyor: Bu ilimizde her 6 konuttan 1'ini yabancılara satıldı! Yabancıların konut hücumu sürüyor: Bu ilimizde her 6 konuttan 1'ini yabancılara satıldı! İstanbul'da ağızlıksız pitbull dehşeti kamerada: Sahibine saldırdı, mahalle karıştı! İstanbul'da ağızlıksız pitbull dehşeti kamerada: Sahibine saldırdı, mahalle karıştı! Maaşlara yüzde 25 hacize de zam geldi: Artık maaşın yüzde 60’ına haciz gelebilir! Maaşlara yüzde 25 hacize de zam geldi: Artık maaşın yüzde 60’ına haciz gelebilir! Wanda Nara'nın gizemli yeni sevgilisi sonunda ortaya çıktı! Wanda Nara'nın gizemli yeni sevgilisi sonunda ortaya çıktı!
Vatandaş nereye yatırım yapacağını şaşırırken Mahfi Eğilmez yatırımdaki güvenli limanları açıkladı Vatandaş nereye yatırım yapacağını şaşırırken Mahfi Eğilmez yatırımdaki güvenli limanları açıkladı İşte onbinlerce Filistinli'nin geri döndüğü Gazze'nin yürekleri parçalayan son hali! İşte onbinlerce Filistinli'nin geri döndüğü Gazze'nin yürekleri parçalayan son hali! Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran'dan altın yatırımı için ezber bozan açıklama Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran'dan altın yatırımı için ezber bozan açıklama Sular 3 kilometre birden çekildi; Van Gölü'nün şekli değişti! Sular 3 kilometre birden çekildi; Van Gölü'nün şekli değişti! Bakanlık'tan Mehmet Şimşek iddiasına jet yalanlama! Bakanlık'tan Mehmet Şimşek iddiasına jet yalanlama! Yakıtına, türüne, vitesine göre işte ikinci elde en çok ilan verilen otomobil marka ve modelleri Yakıtına, türüne, vitesine göre işte ikinci elde en çok ilan verilen otomobil marka ve modelleri Yılların yaşlandıramadığı 64 yaşındaki güzel oyuncu güzellik sırrını açıkladı Yılların yaşlandıramadığı 64 yaşındaki güzel oyuncu güzellik sırrını açıkladı Esnafın canına ''tak'' etti! ''Devletimiz bu işe artık el atsın!'' Esnafın canına ''tak'' etti! ''Devletimiz bu işe artık el atsın!'' Kış hızlı geldi: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! İşte yeni haftanın hava durumu... Kış hızlı geldi: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor! İşte yeni haftanın hava durumu... Huysuz Virjin'in 15 milyon TL'lik mirası için vasiyeti gerçekleşti Huysuz Virjin'in 15 milyon TL'lik mirası için vasiyeti gerçekleşti