Ankara Büyükşehir'den su tüketiminde tasarruf odaklı hizmet

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 16 yıldır atıl durumda olan “Tren Yıkama Hattı”nı son teknolojiyle yenileyerek çalışır hale getirdi. İnsan gücü olmadan otomatik olarak çalışan akıllı tren yıkama hattı sayesinde yüzde 95 oranında su tasarrufu da sağlanıyor.

İklim değişikliği nedeniyle kuraklık tehlikesi uyarılarının arttığı dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi, su tüketiminde tasarruf odaklı farkındalık çalışmalarına imza atmayı sürdürüyor.

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu İşletme ve Bakım Merkezi’nde bulunan ve 16 yıldır atıl durumda olan “Tren Yıkama Hattı”nı son teknolojiyle yenilerek önemli ölçüde su tasarrufu sağlamaya başladı.

2,5 DAKİKADA YÜZDE 95 SU TASARRUFU SAĞLANIYOR

Ankara Metrosu’nda kullanılan vagonlarda özellikle pandemi sürecinde hijyen çalışmalarını artıran Büyükşehir Belediyesi, “Tren Yıkama Hattı”nda yeniden çalışır hale dönüştürülen arıtma sistemi sayesinde yüzde 95 oranında su tasarrufu sağlıyor.

Suyun geri kullanımı ile yaklaşık 2,5 dakika süren dış temizlik sayesinde metroların arıza yapma oranın da azaldığını ifade eden EGO Genel Müdür Yardımcısı Emin Güre, şu bilgileri verdi:

“16 yıldır kullanılmayan yıkama sistemi için bir çalışma başlattık. Tüm filtre, pompa, yıkama fırçaları gibi birçok ekipmanı değiştirerek, yenileyip tamir ettik. En önemlisi de arıtma sistemini yeniden dizayn ettik ve çalışmaya başlattık. Bu sayede de yüzde 95 oranında su tasarrufu sağlıyoruz. Yıkamadan sonraki kalan atık su sisteme geliyor ve arıtılıyor. Tekrar devri daim yaparak trenlerin dış yıkamasında kullanılıyor. Trenlerin altından basınçlı bir şekilde hava püskürtülmesi sonucu alt aksam da temizlenmiş oluyor. Bu sayede çok daha iyi ve kaliteli temizlik gerçekleştirilirken, yaklaşık 30 temizlik personelinin iş gücünü de başka alanlarda değerlendirme fırsatı elde ettik. Teknik ekipten aldığımız bilgilere göre 2,5 dakika süren temizlik sayesinde arıza oranlarının azaldığı da tespit edildi.”

Tren temizliğinin son derece sistemli ve hijyenik bir şekilde yapıldığına da dikkat çeken Güre, “Başkentli hemşehrilerimiz trenlerimize gönül rahatlığıyla binebilir. Trenlerimiz seferlerini tamamladıktan sonra hem dış yıkamaları hem de iç yıkama ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yapılmakta ve tertemiz bir şekilde sefere sunulmaktadır” dedi.