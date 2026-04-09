Ankara Büyükşehir'den tarım ve üretime öğretici yolculuk

Ankara Büyükşehir'den tarım ve üretime öğretici yolculuk
Başkentli minikler, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Başkentli çocukların tarım alanında farkındalık kazanması ve doğaya karşı sorumluluk bilincinde olmaları amacıyla geliştirdiği “Tarım Gönüllüsü Çocuklar Eğitim Programı”nda bir araya geldi

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Tarım Gönüllüsü Çocuklar Eğitim Programı” aracılığıyla Başkentli minikler, doğal yaşam döngüsü üzerine farkındalık kazandığı dolu dolu bir gün geçirdi.

Kuşcağız Çocuk Etkinlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programda minikler; video gösterimleri, uygulamalı etkinlikler ve eğlenceli atölye çalışmalarıyla tarımın gücünü, kırsal kalkınmanın değerini ve üretimin önemini derinlemesine keşfetti.

Eğitimlerde yalnızca bilgi aktarımı değil; çocukların doğayla empati kurmaları, üretime saygı duymaları ve tüketim alışkanlıklarını sorgulamaları hedeflenirken minikler hem eğlendi hem öğrendi aynı zamanda da farkındalık kazandı.

ERMİŞ: “AMACIMIZ DAHA ÇOK ÇOCUĞUMUZU TARIM EĞİTİMİ İLE BULUŞTURMAK”

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Araştırma, Geliştirme ve Üretim Şube  Müdürlüğü Tarımsal Projeler Şefi İrem Ermiş, miniklere doğayı ve tarımı sevdiren eğitim modelinin yaz-kış devam ettiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

 “Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak yürüttüğümüz ‘Tarım Gönüllüsü Çocuklar’ programı, çocukları doğa ve tarım farkındalığı kazandıran önemli bir eğitim modeli. Bu programları daha önce yaz dönemi boyunca gerçekleştiriyorduk, bu sene bir yaklaşım farklılığına gittik, kış dönemi boyunca da programımızı gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız daha çok çocuğa ulaşmak ve daha çok çocuğu tarım eğitimi ile buluşturmak.  Bu etkinliklerde, çocuklarımızın toprakla bağ kurmalarını, gıda üretim süreçlerini öğrenmelerini ve doğaya karşı sorumluluk geliştirmelerini sağlıyoruz. Bizler, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal hizmetlerde tarımı ele alırken sadece üretim değil; eğitim, bilinç ve bir gelecek yatırımı olarak görüyoruz.”

EĞİTİMDE, MİNİKLER ARILARIN DOĞADAKİ ÖNEMİNİ DE KEŞFETTİ

Kuşcağız Çocuk Etkinlik Merkezi İdarecisi Emel Topal ise etkinliğin temasında arının üretkenliğine vurgu yapıldığını belirterek, “Bugün, çocuklarımız arıların doğadaki önemini keşfetme fırsatı buldular. Onların merakı ve heyecanı bizler için çok kıymetli. Bu tür etkinlikler, doğayı seven, koruyan yeni nesiller yetişmesine önemli katkı sağlıyor” dedi.

